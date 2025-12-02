Trump anuncia ataques por tierra contra el narco en Venezuela y Colombia “muy pronto”: “Acabaremos con esos hijos de perra”

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha renovado este martes su amenaza de lanzar ataques por tierra “muy pronto” tanto en Venezuela como en Colombia, ataques que enmarca en lo que identifica como una guerra contra el narcotráfico. Esa campaña hasta ahora la ha estado librando en las aguas del Caribe y del Pacífico, donde en un operativo bautizado Operación Lanza del Sur ha hundido 21 embarcaciones y matado a 83 de sus ocupantes.

La promesa de la intervención terrestre ha llegado en el turno de preguntas de la prensa tras dos horas de reunión de su gabinete, la novena de su segunda presidencia, como las ocho previas abierta a las cámaras. Aunque no es la primera vez que la hace, esta vez ha empleado un lenguaje endurecido. “Sabemos las rutas que toman. Sabemos todo sobre ellos. Sabemos donde viven los malos”, ha dicho Trump respectó a los supuestos narcotraficantes. “Acabaremos con esos hijos de perra”, ha añadido en otro momento.

Aunque el foco lo ha puesto en Venezuela, el presidente también ha señalado a Colombia, país al que ha acusado de “estar fabricando cocaína”. “Cualquiera que produce cocaína y vende a nuestro país es objeto de ataque, no solo Venezuela”, ha subrayado.

Hegseth, desafiante

Con sus palabras y su lenguaje Trump se ha llevado los titulares pero no toda la atención. A su derecha estaba sentado el secretario de Defensa, Pete Hegseth, que está en el ojo del huracán por sospechas de crímenes de guerra en esta campaña militar.

Esas sombras se abrieron el viernes, cuando 'The Washington Post' reveló que, antes del primer ataque contra supuestas narcolanchas, el 2 de septiembre en el Caribe, Hegseth dio una orden verbal de "matar a todos" los ocupantes. Según las fuentes del diario, en aquel ataque, después de que se lanzara un primer misil que provocó la muerte de nueve ocupantes de la lancha, y una vez que se despejó el humo, en las imágenes que enviaban drones se vio que había dos supervivientes aferrados a los restos de la barca. El militar al frente de la operación ordenó el lanzamiento de un segundo misil para cumplir con las órdenes de Hegseth, según el relato de las fuentes del diario, y se mató a esas dos personas, elevando los muertos a 11.

Si ya la legalidad de la campaña militar en su totalidad ha sido cuestionada, y se señala que EEUU está cometiendo ejecuciones extrajudiciales, el asesinato de dos personas en el mar que no representan una amenaza inminente entraría en la clasificación de crímenes de guerra. Y eso ha llevado a que incluso haya consenso bipartidista en el Congreso para abrir investigaciones de lo ocurrido.

El almirante Bradley, a los leones

Desde que estalló el escándalo Trump ha defendido a Hegseth y lo ha vuelto a hacer este martes ante la prensa, aunque también se ha desentendido algo de la crisis que se está gestando. "Aún no tengo mucha información porque confío en Pete", ha dicho el presidente, que ha dicho que "no sabía nada sobre el segundo ataque" y ha repetido la idea de que el jefe del Pentágono tampoco.

Hegseth, mientras, en vivo ante los periodistas y como ya ha hecho desde el viernes, ha intentado descargar la responsabilidad del lanzamiento del segundo misil en el almirante Frank Bradley, el comandante de operaciones especiales que estaba al frente de la misión.

Aunque Hegseth en teoría está defendiendo a Bradley, lo cierto es que con sus palabras lo hace responsable y lo echa a los leones, pues dice que fue el militar quien autorizó los ataques. "Él hundió el barco y eliminó la amenaza y fue la decisión correcta. Tiene todo nuestro respaldo", ha declarado.

Confrontado por un periodista que le ha recordado que en una entrevista en septiembre con Fox News tras el ataque llegó a decir que lo había seguido en directo, este martes Hegseth ha asegurado que no vio las imágenes que llegaban desde un dron que mostraban a los dos supervivientes del primer misil, asesinados con el segundo.

Ha defendido que, aunque siguió en directo el principio de la operación desde el Pentágono, se fue luego "a la siguiente reunión", supuestamente mientras el ataque letal que acabo con los dos supervivientes se produjo. "Como imaginan en el Departamento de Guerra (la denominación que le ha dado Trump) tenemos mucho trabajo que hacer así que no me quedé para la hora o dos horas o el tiempo que fuera (...) Un par de horas después supe que el comandante había tomado la decisión que, por cierto, tenía toda la autoridad para tomar".

"No vi personalmente a supervivientes", ha afirmado también Hegseth, que ha dicho no poder aclarar cuánto tiempo pasó entre el lanzamiento del primer misil y el segundo. .