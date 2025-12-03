Guerra en Oriente Próximo, en directo: última hora y noticias sobre Gaza e Israel

Los restos mortales entregados anoche a Israel no pertenecen a ningún rehén

Los restos mortales entregados anoche a Israel por Hamás, con mediación del Comité Internacional de la Cruz Roja, no pertenecen a ninguno de los rehenes, concluyó este miércoles el análisis forense israelí.

"Tras completar el proceso de identificación en el Centro Nacional de Medicina Forense, se determinó que los hallazgos traídos ayer para su análisis desde la Franja de Gaza no están vinculados a ninguno de los secuestrados fallecidos", informó esta mañana la oficina del primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu.

La nota afirma que los familiares de los rehenes asesinados que todavía permanecen en el enclave palestino fueron informados de los resultados del examen, e insiste en que "los esfuerzos para recuperarlos no cesarán hasta que se complete la misión: que reciban un entierro digno en su país".