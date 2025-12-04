"Fue en un tono de respeto y cordial". Maduro confirma que conversó por teléfono con Trump "hace unos diez días"

"Fue en un tono de respeto y cordial", dijo el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro sobre una conversación telefónica hace "unos diez días" con su homólogo de Estados Unidos, Donald Trump. La plática había sido revelada por The New York Times sin hacer mención al contenido de lo abordado. En medio de las crecientes tensiones entre Caracas y Washington por el despliegue militar del país norteamericano en el Caribe sur, el multimillonario republicano fue el primero en reconocer la existencia de la conversación. "Ni bien, ni mal", dijo en su momento acerca del intercambio. Maduro habló después de que el propio Trump diera un paso más audaz hacia la confrontación al hablar de eventuales acciones terrestre en Venezuela y también Colombia en su controvertida lucha contra el narcotráfico.

De acuerdo con NYT , la llamada entre los presidentes incluyó al secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, quien expresa las posiciones más duras hacia el Palacio de Miraflores. "Si esa llamada significa que se están dando pasos a un diálogo respetuoso de país a país, bienvenido el diálogo y la diplomacia", dijo Maduro este miércoles durante un acto transmitido por el canal estatal Venezolana de Televisión (VTV). El mandatario defendió el hermetismo de su Gobierno frente a posibles negociaciones. "Cuando hay cosas importantes, en silencio, tienen que ser. Hasta que se dé".

El jefe de Estado insistió en que el camino entre su país y EE.UU. debe ser "de diplomacia y de diálogo", y expresó su confianza en que "todo saldrá bien para la paz, la independencia, la dignidad y el futuro de Venezuela".

"Welcome dialogue, welcome diplomacy", dijo Maduro, en inglés y recordó su época como ministro de Exteriores de Hugo Chávez, fallecido en 2013. "Estados Unidos, todo su pueblo, su juventud, están cansados de guerras eternas", señaló en alusión a Vietnam, Afganistán e Irak. También manifestó su disposición a a dialogar con su par estadounidense "face to face (cara a cara)".

Donald Trump Jr. se permitió al mismo tiempo hablar en nombre de su padre y aseguró que en el marco de aquella conversación telefónica, Maduro recibió ultimátum de la Casa Blanca para abandonar Venezuela. "Vete a o algo más sucederá. Maduro dijo que se iría, pero solo si podía seguir controlando al Ejército mientras estuviera en el exilio, lo cual no es exactamente como se supone que debe funcionar”.

La tensión entre Caracas y Washington ha escalado en los últimos días y el sábado Trump advirtió a los pilotos y aerolíneas que consideren el espacio aéreo venezolano y sus alrededores "cerrado", en medio de una crisis de conectividad de la nación suramericana.

La carta del exjefe de Inteligencia

En este contexto. Hugo Armando Carvajal Barrios, conocido como "El Pollo" y por haber sido jefe de la inteligencia militar venezolana durante los Gobiernos de Chávez y también Maduro, le envió este miércoles una carta a Trump desde una prisión federal norteamericana. Carvajal detalla dos décadas de supuestas operaciones delictivas de la elite en el poder. A la vez, ofreció su colaboración total para desmantelarlas, en un reconocimiento implícito a la legitimidad de las acciones que lleva a cabo EEUU en el Caribe sur.

La confesión llega en vísperas de su sentencia por narcotráfico y narcoterrorismo, aplazada hasta febrero de 2026 para permitir mayor cooperación con la justicia estadounidense. El "Pollo", extraditado desde España en 2023, se declaró culpable en junio de este año de cuatro cargos relacionados con el llamado Cártel de los Soles. "El régimen que una vez serví no es solo hostil; está en guerra con ustedes, usando drogas, pandillas, espionaje e incluso sus propios procesos democráticos como armas", sostiene el exjefe de inteligencia, con palabras que parecen tomadas de las alocuciones del magnate republicano y sus colaboradores.

El Cártel de los Soles, sostuvo, es una "red" de la que participó "activamente" para "inundar" EEUU con drogas como estrategia de "daño social". El plan había sido impulsado inicialmente por Cuba y aprobado por Chávez y Maduro. Esto "corrompió instituciones venezolanas", incluyendo el Ejército y el poder judicial. Carvajal también dijo haber sido testigo de cómo el régimen armó y expandió el Tren de Aragua, una banda surgida en una cárcel de su país. Y para endulzar los oídos del Trump, dijo que ese grupo delincuencial se aprovechó de las políticas migratorias de la administración de Joe Biden con el propósito de infiltrar miembros en territorio estadounidense. "Maduro expandió la estructura criminal y la usó para exportar delincuencia". A su criterio, las políticas de Trump contra Maduro "no solo son justificadas, sino necesarias y proporcionales a la amenaza".