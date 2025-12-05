Guerra en Oriente Próximo, en directo: última hora y noticias sobre Gaza e Israel

Trump planea anunciar la composición de Gobierno para Gaza antes de Navidad, según Axios

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, planea anunciar antes de Navidad la composición del nuevo Gobierno para la Franja de Gaza, con el fin de avanzar a una nueva fase de su plan de paz, informó este jueves el medio Axios.

La segunda fase del plan, firmado en octubre, contempla la formación de un gobierno tecnocrático sin presencia de Hamás y la creación de una junta de supervisión liderada por el propio Trump.