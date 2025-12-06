Guerra de Ucrania, en directo: última hora y noticias sobre el conflicto con Rusia

Zelenski condena los ataques rusos contra infraestructuras civiles en ocho regiones

El presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, condenó este sábado el ataque ruso masivo con drones y misiles contra ocho regiones ucranianas que ha provocado daños en la infraestructura energética y de transporte.

"Un ataque con drones abrasó el edificio principal de la estación de tren en Fastiv. El ataque no tenía sentido desde un punto de vista militar y no es posible que los rusos ignoraran esto", escribió Zelenski en sus redes sociales, en alusión a uno de los ataques en la región de Kiev, donde también fueron golpeadas instalaciones industriales y viviendas particulares.

El presidente señaló que los ataques han afectado también a las regiones de Dnipropetrovsk (centro), Cherníguiv (norte), Zaporiyia, Odesa y Mikoláiv (sur) y Volinia y Leópolis (oeste).