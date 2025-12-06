Al menos dos muertos y siete heridos por la explosión de una bomba en México

Al menos dos personas han muerto y otras siete han resultado heridas por la explosión este sábado de una bomba en el estado de Michoacán (México), en el centro-oeste del país, según han anunciado las autoridades del país.

El Gabinete de Seguridad de México ha precisado que la explosión ha ocurrido a frente a las instalaciones de la llamada "Policía Comunitaria" de la localidad de Coahuayana, una organización civil de defensa frente a la actuación de los cárteles del narcotráfico.

La naturaleza de la explosión ha sido confirmada por la Secretaría de Seguridad Pública de Michoacán, que ha anunciado el inicio de una investigación de lo ocurrido.

A la espera de una versión oficial, fuentes del diario 'Proceso' apuntan a una represalia de los integrantes del Cártel de Jalisco Nueva Generación (CJNG), después de que varios de sus líderes locales hayan sido capturados durante los últimos días en la zona.