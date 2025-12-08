EEUU
Dimite la abogada de Trump como fiscal de Nueva Jersey al ejercer sin la aprobación del Senado de EEUU
Alina Habba ha anunciado su renuncia en sus redes sociales a raíz del fallo de agosto de un tribunal federal, que declaró su inhabilitación al entender que estaba desempeñando el cargo "sin autoridad legal"
EP
Alina Habba, abogada del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha presentado este lunes su renuncia como fiscal general para el estado de Nueva Jersey por ejercer el cargo sin la necesaria aprobación del Senado.
Habba ha anunciado su dimisión en sus redes sociales a raíz del fallo de agosto de un tribunal federal, que declaró su inhabilitación al entender que estaba desempeñando el cargo "sin autoridad legal". Un tribunal federal de apelaciones confirmó por unanimidad esa decisión la semana pasada, y el Departamento de Justicia no la ha apelado.
Así pues, Habba ha presentado su renuncia "para proteger la estabilidad e integridad del cargo", aunque mantendrá su otro rol, más difuso, como es el de asesora principal del Fiscal General para Fiscales Federales.
"No confundan acatamiento con rendición. Esta decisión no debilitará al Departamento de Justicia ni a mí. Mi lucha se extenderá ahora por todo el país. No se equivoquen: pueden sacar a la chica de Nueva Jersey, pero no pueden sacar a Nueva Jersey de la chica", ha defendido Habba.
- Castelló estrena su tren turístico navideño: desde dónde y cuándo sale, el recorrido y el precio
- El Censal Parc eliminará un 'emblema' junto a la ronda de circunvalación
- El último horno que resiste en Moncofa
- Pablo Hernández, después la victoria en Riazor: 'Dice mucho del equipo que los jugadores salgan así al campo
- Un pequeño municipio castellonense impulsa una gran ciudad deportiva de 55.000 m2
- Directo Deportivo de la Coruña-Castellón: Camara ha perdonado el segundo
- Un conato de incendio obliga a cerrar el PAC de Trullols en Castelló que recupera este lunes su actividad
- Carlos Maciá, después de su debut en Primera con el Villarreal: 'He cumplido un sueño de cuando era pequeño