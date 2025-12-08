La ONU pide a los países que destinen a la ayuda humanitaria "un poco más del 1%" de lo que gastan en defensa

Un tercio de lo necesario, concretamente el 33%, el porcentaje más bajo recaudado en la última década. Esto es lo que ha reunido hasta ahora la Oficina de Coordinación Humanitaria de Naciones Unidas (OCHA), la agencia clave de la ONU para aliviar a las personas que en el mundo sufren guerras, hambrunas o desastres naturales, según ha informado el propio organismo este lunes.

En concreto, de acuerdo con el dramático conteo, la OCHA aún necesita 33.000 millones de dólares para ayudar a unos 135 millones de personas martirizadas en distintas partes del Planeta por las consecuencias de guerras, desastres climáticos, terremotos, epidemias y escasez de alimentos. La razón: hasta la fecha, OCHA solo ha recaudado 15.000 millones de dólares.

"Estamos en un tiempo de brutalidad, impunidad e indiferencia", ha explicado Tom Fletcher, jefe de la OCHA. "En 2025, el hambre aumentó", ha añadido. Sin embargo, "los presupuestos alimentarios se redujeron, incluso mientras las hambrunas afectaban a partes de Sudán y Gaza. Los sistemas de salud se desmoronaron. Los brotes de enfermedades se dispararon. Millones quedaron sin alimentos básicos, atención médica y protección. Los programas para proteger a mujeres y niñas fueron recortados, cientos de organizaciones de ayuda cerraron", ha precisado.

En armas

El resultado ya es doloroso. Debido al menor apoyo, la ONU ha podido prestar ayuda a 25 millones de personas menos este año que en el anterior. "Sé que los presupuestos están ajustados en este momento. Las familias en todas partes están bajo presión", ha continuado Fletcher.

"Pero el mundo se gastó 2.700 millones de dólares en defensa el año pasado. Y estoy pidiendo un poco más del 1% de eso", ha denunciado. "¿Quiero avergonzar al mundo para que responda? Absolutamente. Pero también quiero canalizar este sentido de determinación e ira que tenemos como humanitarios, que seguiremos entregando con lo que recibimos", ha insistido Fletcher.

El anuncio de la OCHA llega después de un año particularmente dramático en el frente humanitario, en particular por el terremoto que ha supuesto el desmantelamiento por parte de Donald Trump de la estadounidense USAID, que era la mayor agencia de ayuda internacional en el mundo, y los recortes de los grandes donantes europeos.

USAID

De hecho, el fin de USAID ha sido duramente criticado por analistas y observadores que, ya antes que ocurriese, advirtieron que su desaparición dejaría un enorme vacío en programas de salud, educación y respuesta ante crisis humanitarias. Un estudio coordinado por el Instituto de Salud Global de Barcelona (ISGlobal) y publicado en la revista The Lancet estimó que los recortes en la cooperación estadounidense amenazan con provocar más de 14 millones de muertes "prevenibles" hasta 2030.

USAID fue creada en 1961 por el presidente John F. Kennedy para canalizar la ayuda exterior de Estados Unidos. Sin embargo, la agencia también ha sido criticada durante años por usar esa misma ayuda como herramienta de influencia política para favorecer a Washington.