Guerra en Oriente Próximo, en directo: última hora y noticias sobre Gaza e Israel

El Ejército de Israel lanza una ola de bombardeos contra "objetivos de Hizbulá" en el sur de Líbano

Fatima Rehan lleva en brazos a su hijo Mohammed, de dos años, mientras ella y otros miembros de la familia Rehan buscan entre los escombros de su casa, destruida por la ofensiva aérea y terrestre del ejército israelí contra Hamás en la Franja de Gaza.

Fatima Rehan lleva en brazos a su hijo Mohammed, de dos años, mientras ella y otros miembros de la familia Rehan buscan entre los escombros de su casa, destruida por la ofensiva aérea y terrestre del ejército israelí contra Hamás en la Franja de Gaza. / AP/LaPresse / LAP

O. González / R. Gargoi / S.Vázquez

Israel declara el estado de guerra tras un fuerte ataque múltiple desde Gaza. Según la Autoridad Palestina, los ataques aéreos israelíes han matado ya a 508 personas, entre ellas cerca de un centenar de niños, y han causado 2.800 heridos. En el lado israelí, son más de 700 las víctimas mortales y 2.300 los heridos del ataque sin precedentes de Hamás. También hay al menos 130 personas tomadas como rehenes por los grupos palestinos.

