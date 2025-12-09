Guerra en Oriente Próximo, en directo: última hora y noticias sobre Gaza e Israel

España condena la entrada de fuerzas israelíes a instalaciones de UNRWA en Jerusalén Este

El Gobierno de España ha condenado en la noche de este lunes la entrada a las instalaciones de la sede de la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados de Palestina en Oriente Próximo (UNRWA) en Jerusalén Este realizada por las fuerzas de seguridad israelíes.

En un comunicado difundido por el Ministerio de Relaciones Exteriores, el Gobierno español ha indicado que esta acción viola "los privilegios e inmunidades de la agencia de Naciones Unidas".