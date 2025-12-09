En Directo
Guerra de Ucrania, en directo: última hora y noticias sobre el conflicto con Rusia
Volodímir Zelenski insiste en que no cederá territorio y prepara una nueva revisión del plan de paz
Redacción
El presidente ruso Vladímir Putin ordenó a sus tropas invadir la vecina Ucrania el 24 de febrero de 2022. Desde entonces, la guerra sigue anclada en el este de Europa. Sigue al minuto las últimas noticias del avance militar de Rusia y de la respuesta de Kiev. Estados Unidos impulsa vías para alcanzar el fin de la guerra. La tregua está más cerca.
El Jefe del Estado mayor ruso inspecciona la agrupación militar Centro que combate en Ucrania
El jefe del Estado mayor de las Fuerzas Armadas de Rusia, Valeri Guerásimov, efectuó hoy una visita de inspección al puesto de mando de la agrupación militar Centro, que combate en la ciudad ucraniana de Mirnograd y en el sector del frente de Dnipropetrovsk.
"El jefe del Estado Mayor de las Fuerzas Armadas de Rusia y primer viceministro de Defensa, general de Ejército Valeri Guerásimov, inspeccionó el cumplimiento de las misiones de combate por parte de las unidades de la agrupación militar Centro", informó en Telegram el mando castrense ruso, que publicó un vídeo de la visita.
Según Defensa, durante la inspección Guerásimov destacó que "tras la liberación de la ciudad de Krasnoarméisk (nombre ruso de Pokrovsk) por parte de las unidades del segundo ejército, la principal misión de la agrupación Centro es la aniquilación de las fuerzas del Ejército ucraniano rodeadas en Dimitrov (nombre ruso de Mirnograd)".
Zelenski insiste en que no cederá territorio y prepara una nueva revisión del plan de paz
El presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, declaró tras reunirse el lunes en Londres y Bruselas con líderes europeos y con el secretario general de la OTAN, Mark Rutte, que no tiene derecho a ceder a Rusia ningún territorio y que espera presentar este mismo martes a los negociadores estadounidenses que llevan a cabo los actuales contactos a dos bandas con los rusos un nuevo plan de paz revisado según la posición de Kiev.
“¿Si contemplamos la cuestión de dar cualquier territorio? No tenemos, según la ley, ningún derecho. Según la ley ucraniana, según nuestra Constitución, según la ley internacional, si somos justos. Y tampoco tenemos el derecho moral”, dijo Zelenski en una rueda de prensa después de sus reuniones con los europeos del lunes.
Starmer, Merz y Macron cierran filas con Zelenski ante las nuevas presiones de Trump para que acepte su plan de paz para Ucrania
Los líderes europeos han cerrado filas con el presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, ante las presiones de Estados Unidos para que acepte su cuestionada propuesta de paz para Ucrania. El primer ministro británico, Keir Starmer, ha recibido este lunes a Zelenski en Downing Street para valorar el plan del presidente estadounidense, Donald Trump, y para simbolizar la unidad de Europa en su esfuerzo de lograr un acuerdo beneficioso para Kiev. La cita, a la que también han acudido el presidente francés, Emmanuel Macron, y el canciller alemán, Friedrich Merz, forma parte de la gira que el líder ucraniano está realizando por Europa para reforzar el apoyo de sus aliados en el Viejo Continente.
París, Londres, Berlín y Kiev buscarán mayor "convergencia" con EEUU en los próximos días
Los líderes del grupo E3 (Francia, Reino Unido y Alemania) y de Ucrania avanzaron este lunes sobre la aportación europea al plan de paz estadounidense, en su reunión en Londres, y buscarán reforzar la convergencia con Washington en los próximos días con nuevos intercambios. Esas contribuciones europeas se planean "en estrecha coordinación con Ucrania", subrayó el Elíseo en un breve comunicado tras el encuentro entre el presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, el jefe de Estado francés, Emmanuel Macron, el canciller alemán, Friedrich Merz, y el primer ministro británico, Keir Starmer. Sobre el estado de estos aportes, la presidencia francesa señaló que están "en curso de finalización", con la vista puesta en nuevas discusiones "entre europeos, estadounidenses y ucranianos, que deben permitir reforzar la convergencia en los próximos días".
Refugiados rusos se manifiestan en Kursk por cese de compensaciones tras perder sus casas
Residentes de la región rusa de Kursk, fronteriza con Ucrania, se manifestaron este lunes por la cancelación de los pagos a las personas que perdieron sus casas a causa de la guerra. Cerca de unas 150 o 200 personas se manifestaron en la ciudad de Kursk a causa del cese de los pagos sociales a los residentes de la región fronteriza que se vieron obligados a abandonar sus casas a causa de los ataques e incursiones del ejército ucraniano, informaron canales de Telegram locales. Los participantes de las protestas presentaron demandas por escrito a las autoridades nacionales y regionales exigiendo la reanudación de las compensaciones y la revisión de los criterios para la emisión de certificados de vivienda.
Tres ucranianos detenidos en Varsovia con equipo de jaqueo avanzado y espionaje
Tres ciudadanos de Ucrania que portaban equipos de jaqueo informático especializado fueron detenidos en Varsovia, informó este lunes la Policía polaca.
Los detenidos supuestamente pretendían "robar datos y cometer delitos informáticos de especial importancia para la defensa del país", con la intención de trasladar sus actividades a Lituania, destacó en un comunicado difundido en internet.
La comandancia de Policía explicó que el coche en el que viajaban los detenidos fue registrado durante un control rutinario en la calle Senatorska, en el centro de la capital polaca.
Meloni se reunirá mañana en Roma con Zelenski
La primera ministra italiana, Giorgia Meloni, recibirá mañana martes al presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, en el marco de la ronda de contactos del mandatario ucraniano con los principales líderes europeos sobre el proceso de paz en Ucrania.
El encuentro se celebrará a las 15:00 horas locales (14:00 GMT) en el Palacio Chigi, sede de la presidencia del Gobierno italiano, según la agenda oficial de Meloni.
En paralelo, Zelenski se reúne este lunes en Londres con el primer ministro británico, Keir Starmer, el presidente francés, Emmanuel Macron, y el canciller alemán, Friedrich Merz, para abordar el último plan de paz elaborado a partir de conversaciones entre funcionarios ucranianos y estadounidenses en Florida (EE.UU.) la semana pasada.
El Kremlin destaca la "importancia" de recibir detalles de los últimos contactos entre EEUU y Ucrania
El Kremlin ha destacado la "importancia" para Moscú de "entender los resultados" de los últimos contactos entre Estados Unidos y Ucrania para un posible acuerdo que ponga fin a la invasión del país europeo, desatada por las tropas rusas en febrero de 2022, en medio del impulso internacional para intentar sacar adelante un pacto entre ambos países.
El portavoz del Kremlin, Dimitri Peskov, ha subrayado que durante la reunión de la semana pasada en Moscú entre el presidente de Rusia, Vladimir Putin, y la delegación estadounidense "se llevó a cabo un trabajo detallado, antes de afirmar que "ahora es importante entender los resultados" de las últimas conversaciones entre Estados Unidos y Kiev.
"Esperamos recibir esta información. Luego todo estará claro", ha manifestado en rueda de prensa, rechazando de nuevo pronunciarse sobre el proceso a través de los medios, tal y como ha recogido la agencia rusa de noticias TASS.
Zelenski se reúne este lunes en Bruselas con Rutte, Costa y Von der Leyen
El presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, se reunirá hoy en Bruselas con el secretario general de la OTAN, Mark Rutte; con la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen; y con el presidente del Consejo Europeo, António Costa.
Así lo ha anunciado en un comunicado la Alianza y confirmado después en una rueda de prensa la portavoz de la presidenta del Ejecutivo comunitario, Paula Pinho, quien ha señalado que los líderes mantendrán una "cena de trabajo" esta noche.
La visita a la capital europea tendrá lugar después del viaje del presidente ucraniano a Londres, donde está previsto que discuta con los líderes de Reino Unido, Alemania y Francia la actual situación de las negociaciones con Estados Unidos sobre el plan de paz abanderado por el presidente Donald Trump para terminar con la guerra con Rusia.
Rusia sigue avanzando en el corazón del Donbás y la región de Zaporiyia
Las fuerzas rusas informaron este lunes de nuevos avances en las regiones ucranianas de Donetsk y Zaporiyia, que ponen en peligro los principales bastiones ucranianos en esas zonas.
Según el Ministerio de Defensa de Rusia, en Donetsk el ejército se hizo con el control de Chervone, una pequeña localidad, que se encuentra cerca de la carretera que lleva a los bastiones de Kramatorsk y Sloviansk, dos objetivos clave de la ofensiva rusa en esa región.
Chervone está situada a la orilla sur del río Hruzka, entre las ciudades de Chasiv Yar, cuya toma Rusia clamó el pasado verano, y Kostiantínivka, escenario de combates en la actualidad.
