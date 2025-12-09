Israel es responsable de la mitad de los asesinatos de periodistas en el mundo en 2025, según RSF

Al menos 67 periodistas han sido asesinados este año (del 1 de diciembre de 2024 al 1 de diciembre de 2025). De ellos, 53 fueron víctimas de ejércitos regulares o del crimen organizado. La mayor parte murieron a manos del Ejército de Israel. El país se convierte, por segundo año consecutivo, en el mayor responsable de muertes de periodistas en el mundo, con el 43%, todo según el Barómetro de 2025 de Reporteros Sin Fronteras (RSF), la organización internacional de referencia en la protección de los profesionales de la comunicación, con sede en París.

México y Ucrania son los siguientes en la lista de países con más riesgo de muerte para los profesionales de la comunicación. Actualmente, hay en el mundo al menos 500 periodistas y trabajadores de medios de comunicación detenidos.

"Israel sigue siendo el primer asesino de periodistas del mundo. También está entre los 10 mayores carceleros, y es el que más periodistas extranjeros (20 palestinos, 16 detenidos recientemente en Gaza y Cisjordania) tiene detenidos. Cabe destacar que los otros de la lista son todos regímenes opresores", apunta a EL PERIÓDICO Edith Rodríguez, vicepresidenta de RSF España.

En total, desde octubre de 2023, el Ejército israelí ha matado a cerca de 220 periodistas, de los cuales al menos 65 murieron durante o debido al ejercicio de su profesión. Las Fuerzas de Defensa de Israel niegan que ataquen intencionadamente a periodistas. En algunos casos aseguran sin pruebas que eran terroristas y, en otros, los califican de daños colaterales.

México, peligro para periodistas

Sobre los patrones de violencia, Rodríguez explica que la mayoría de los periodistas muertos este año lo han sido en conflictos armados, en una cifra desmedidamente alta en Gaza, y a manos de grupos armados y crimen organizado, especialmente en México.

En México, el crimen organizado es responsable de un "alarmante" recrudecimiento de los asesinatos de periodistas en 2025. Ha sido el año más mortífero de los últimos tres para este país, que se afianza como el segundo más peligroso del mundo para los periodistas, con nueve asesinatos.

Y este fenómeno tiende a extenderse con una "mexicanización" de América Latina: la región concentra el 24% de todos los periodistas asesinados en el mundo. "Ecuador preocupa muchísimo porque allí en el último mes y medio ha habido dos asesinatos de periodistas y las zonas costeras están siendo tomadas por el crimen organizado", añade Rodríguez.

En Ucrania el Ejército ruso prosigue sus ataques contra los reporteros nacionales e internacionales. Una de las novedades es el conflicto en Sudán, que se consolida como un campo de batalla especialmente letal para la profesión.

Antoni Lallican, en una imagen reciente. / Instagram

Los reporteros locales pagan el precio más alto. Solo dos periodistas extranjeros han sido asesinados fuera de su país: el fotoperiodista francés Antoni Lallican, asesinado por un ataque con drones rusos en Ucrania, y el periodista salvadoreño Javier Hércules, asesinado en Honduras, donde vivía desde hacía más de 10 años. A todos los demás los mataron mientras realizaban coberturas en sus países.

Desapariciones de periodistas

Este 2025 ha vuelto a aumentar el número de periodistas desaparecidos, hasta 135. El caso de Siria es especialmente llamativo; hay allí al menos 37 trabajadores de la información en paradero desconocido, según el análisis minucioso de RSF sobre el país.

En total, 503 periodistas están presos en todo el mundo.

Rusia (48) se sitúa este año como el segundo mayor carcelero de periodistas por delante de Birmania (47). El régimen de Vladímir Putin tiene el mayor número de reporteros extranjeros detenidos: 26 ucranianos. "Destaca tanto por el número de periodistas en prisión como por las condiciones de reclusión: como cualquier régimen opresor, operan con juicios farsa, malos tratos y condiciones de encarcelamiento deplorables", subraya la vicepresidenta de RSF.

China sigue siendo la mayor prisión de periodistas del planeta. El régimen de Xi Jinping tiene a al menos 121 reporteros en prisión, aunque este año ha habido "liberaciones emblemáticas, que siempre nos satisfacen", apunta Rodríguez. A esos hay que añadir otros ocho periodistas en Hong Kong. La República Popular China tiene tantos detenidos como Rusia y Birmania juntas.

Palestinos cargan el cuerpo del corresponsal de Al Jazeera, Anas al Sharif, fallecido junto a otros periodistas en un ataque aéreo israelí, ayer en su funeral en la Ciudad de Gaza. / MONTSE MARTÍNEZ| Associated Press/LaPresse / LAP

La organización considera que el gran problema es la impunidad: el fracaso de las organizaciones internacionales, incapaces ya de hacer valer el derecho a la protección de los periodistas en conflictos armados.

La tendencia es que los periodistas han pasado progresivamente de ser testigos privilegiados de la historia a "víctimas colaterales, testigos incómodos, moneda de cambio, peones en juegos diplomáticos, hombres y mujeres a los que hay que eliminar", asegura Thibaut Bruttin, director general de RSF. "Cuidado con los clichés sobre los reporteros: no dan la vida por el periodismo, se la arrebatan; los periodistas no mueren, los matan".

Sudán y Georgia, lugares peligrosos para periodistas

Los periodistas se enfrentan a numerosas violaciones de los derechos humanos en el contexto del conflicto en Sudán. Cuatro reporteros han sido asesinados en el ejercicio de sus funciones este año, al menos dos de ellos tras ser secuestrados por las paramilitares Fuerzas de Apoyo Rápido.

Además de Rusia, preocupa la libertad de prensa en los países del antiguo bloque soviético como Georgia, Azerbaiyán o Bielorrusia.

En Georgia, la implacable deriva autoritaria del Gobierno prorruso condujo en enero de 2025 a la detención de la periodista Mzia Amaghlobeli. En Azerbaiyán, 25 periodistas se encuentran actualmente entre rejas.