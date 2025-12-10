Guerra en Oriente Próximo, en directo: última hora y noticias sobre Gaza e Israel

Muere un detenido palestino de 21 años bajo custodia israelí

La Autoridad de Asuntos de Prisioneros Palestinos y el Club de Prisioneros Palestinos informaron de la muerte este miércoles de un detenido palestino de 21 años bajo custodia israelí, según un comunicado difundido por sus canales oficiales.

Se trata de Abdul Rahman Sufian Mohamed Al Sabatin, residente en la localidad de Husan, cercana a la ciudad cisjordana de Belén, y falleció, según la nota, en el hospital israelí Sharei Tzedek.