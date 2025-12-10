En Directo
Minuto a minuto
Guerra de Ucrania, en directo: última hora y noticias sobre el conflicto con Rusia
Zelenski avanza que está dispuesto a organizar elecciones sin necesidad de que termine la guerra si EEUU y los aliados europeos garantizan la seguridad del proceso
Redacción
El presidente ruso Vladímir Putin ordenó a sus tropas invadir la vecina Ucrania el 24 de febrero de 2022. Desde entonces, la guerra sigue anclada en el este de Europa. Sigue al minuto las últimas noticias del avance militar de Rusia y de la respuesta de Kiev. Estados Unidos impulsa vías para alcanzar el fin de la guerra. La tregua está más cerca.
Rusia derriba 32 drones ucranianos sobre el país, cuatro se dirigían a Moscú
Las defensas antiaéreas rusas derribaron esta noche 32 drones ucranianos sobre territorio ruso, cuatro de ellos se dirigían a la ciudad de Moscú.
"Durante la pasada madrugada los sistemas de defensa antiaérea derribaron 20 drones ucranianos de ala fija", comunicó el Ministerio de Defensa a través de Telegram.
Más adelante notificaron que entre las 07:00 y las 09:00 (hora Moscú) volvieron a interceptar 12 drones ucranianos, cuatro de los cuales se dirigían a la capital rusa.
Zelenski convocará elecciones antes del fin de la guerra si EEUU garantiza la seguridad
El presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, declaró este martes que está dispuesto a impulsar una reforma legal para poder organizar elecciones sin necesidad de que termine la guerra, siempre que EEUU y los aliados europeos de Kiev garanticen la seguridad del proceso, después de que su homólogo estadounidense, Donald Trump, dijera la víspera que ha llegado el momento de celebrar comicios. "Pido ahora, y lo digo abiertamente, que EEUU me ayude. Junto con nuestros socios europeos, podemos garantizar la seguridad que se necesita para celebrar elecciones. Si esto se da, Ucrania estará lista para organizar elecciones en un plazo de entre 60 y 90 días desde ahora", afirmó Zelenski, según medios ucranianos, tras reunirse en Italia con la primera ministra de ese país, Giorgia Meloni.
Muere un militar de Reino Unido en Ucrania en un "accidente" en una prueba de "nuevas capacidades defensivas"
El Gobierno de Reino Unido ha anunciado este martes la muerte de un militar a causa de un "trágico accidente" en Ucrania cuando supervisaba unas pruebas sobre "nuevas capacidades defensivas" de Kiev "lejos de la línea de frente". "Lamentamos profundamente anunciar que un miembro de las Fuerzas Armadas de Reino Unido ha muerto este martes 9 de diciembre. Resultó herido durante un trágico accidente mientras observaba cómo las fuerzas ucranianas probaban unas nuevas capacidades defensivas, lejos de la línea de frente", ha dicho el Ministerio de Defensa británico. Así, ha resaltado en un comunicado en su cuenta en la red social X que la familia del fallecido, que no ha sido identificado, ha sido notificada. "Nuestros pensamientos están con ellos en estos momentos tristes y difíciles", ha zanjado.
Zelenski dice que presentará "próximamente" a EE.UU una revisión del plan de paz
El presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, afirmó este martes que "en un futuro próximo" enviará a Estados Unidos su revisión del plan de paz, en un mensaje publicado mientras se reunía en Roma con la primera ministra italiana, Giorgia Meloni. "Estamos comprometidos con una paz real y mantenemos un contacto constante con Estados Unidos. Y, como señalan acertadamente nuestros socios en los equipos de negociación, todo depende de si Rusia está dispuesta a tomar medidas efectivas para detener el derramamiento de sangre y evitar que la guerra vuelva a estallar", escribió en X.
El Papa reafirma a Zelenski su "apremiante deseo" de que las negociaciones puedan conducir a la paz
El presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, ha aterrizado en Italia la mañana del martes como parte de la corta gira europea que ya lo ha llevado a Londres y Bruselas. En su tercera visita al país en lo que va del año, el líder ucraniano se ha reunido primero con el papa León XIV en el Castillo de Gandolfo y, por la tarde, tiene prevista otra reunión con la primera ministra italiana, Giorgia Meloni.
Ambos encuentros se producen en un momento de convulsión dentro del tablero geopolítico occidental, en plena crisis por el "divorcio" en curso entre la Unión Europea y la Administración de Donald Trump y sus acólitos, que ya describen a su hasta ahora aliada como un "adversario" y abogan por su destrucción. En Italia, además, el propio Gobierno de Meloni enfrenta también un caballo de Troya autóctono: la Liga de Matteo Salvini, el segundo partido de la coalición gubernamental, que desde hace ya meses repite como un mantra su oposición a los envíos de armamento a Ucrania.
En su habitual jerga diplomática, las propias palabras de Papa han trasladado este enrarecido clima de tensión máxima. "Durante la cordial conversación [entre Zelenski y el Papa], que tuvo como centro la guerra en Ucrania, el Santo Padre reiteró la necesidad de continuar el diálogo y renovó el apremiante deseo de que las iniciativas diplomáticas en curso puedan conducir a una paz justa y duradera". "Además, no faltó la referencia a la cuestión de los prisioneros de guerra y a la necesidad de asegurar el regreso de los niños ucranianos a sus familias", añadió la Santa Sede.
Rusia destaca "avances" en "todo el frente" de guerra en el este de Ucrania mientras trata de cercar Mirnogrado
Las Fuerzas Armadas de Rusia han destacado este martes "avances" en "todo el frente" de guerra en el este de Ucrania y han asegurado que actualmente se encuentran cercando a las tropas ucranianas en la localidad de Mirnogrado, en el importante distrito de Pokrovsk, en Donetsk.
El jefe del Estado Mayor de las Fuerzas Armadas rusas, el general Valeri Gerasimov, ha indicado que el Ejército ruso sigue adelante en su ofensiva, que se acerca ya a su cuarto año, y ha explicado que el Grupo Centro está "luchando" actualmente en Dnipropetrovsk.
"El presidente (Vladimir Putin) ha ordenado la derrota de las fuerzas ucranianas en Mirnogrado, que antes de la guerra tenía unos 46.000 habitantes", ha afirmado, al tiempo que ha estimado que, de momento, las tropas se han hecho con el control del 30 por ciento de los edificios de la zona.
El papa recibe esta mañana a Zelenski en Castel Gandolfo
El papa León XIV recibe este martes al presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, en su residencia de Castel Gandolfo, a las afueras de Roma.
El encuentro está previsto para las 9:30 hora local (8:30 GMT), informaron fuentes vaticanas.
Este será el tercer encuentro oficial entre ambos, después de que León XIV recibiera a Zelenski en una audiencia tras la misa de inicio de su pontificado, el pasado 18 de mayo, y en un segundo encuentro el 9 de julio, también en Castel Gandolfo.
El Jefe del Estado mayor ruso inspecciona la agrupación militar Centro que combate en Ucrania
El jefe del Estado mayor de las Fuerzas Armadas de Rusia, Valeri Guerásimov, efectuó hoy una visita de inspección al puesto de mando de la agrupación militar Centro, que combate en la ciudad ucraniana de Mirnograd y en el sector del frente de Dnipropetrovsk.
"El jefe del Estado Mayor de las Fuerzas Armadas de Rusia y primer viceministro de Defensa, general de Ejército Valeri Guerásimov, inspeccionó el cumplimiento de las misiones de combate por parte de las unidades de la agrupación militar Centro", informó en Telegram el mando castrense ruso, que publicó un vídeo de la visita.
Según Defensa, durante la inspección Guerásimov destacó que "tras la liberación de la ciudad de Krasnoarméisk (nombre ruso de Pokrovsk) por parte de las unidades del segundo ejército, la principal misión de la agrupación Centro es la aniquilación de las fuerzas del Ejército ucraniano rodeadas en Dimitrov (nombre ruso de Mirnograd)".
Zelenski insiste en que no cederá territorio y prepara una nueva revisión del plan de paz
El presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, declaró tras reunirse el lunes en Londres y Bruselas con líderes europeos y con el secretario general de la OTAN, Mark Rutte, que no tiene derecho a ceder a Rusia ningún territorio y que espera presentar este mismo martes a los negociadores estadounidenses que llevan a cabo los actuales contactos a dos bandas con los rusos un nuevo plan de paz revisado según la posición de Kiev.
“¿Si contemplamos la cuestión de dar cualquier territorio? No tenemos, según la ley, ningún derecho. Según la ley ucraniana, según nuestra Constitución, según la ley internacional, si somos justos. Y tampoco tenemos el derecho moral”, dijo Zelenski en una rueda de prensa después de sus reuniones con los europeos del lunes.
Starmer, Merz y Macron cierran filas con Zelenski ante las nuevas presiones de Trump para que acepte su plan de paz para Ucrania
Los líderes europeos han cerrado filas con el presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, ante las presiones de Estados Unidos para que acepte su cuestionada propuesta de paz para Ucrania. El primer ministro británico, Keir Starmer, ha recibido este lunes a Zelenski en Downing Street para valorar el plan del presidente estadounidense, Donald Trump, y para simbolizar la unidad de Europa en su esfuerzo de lograr un acuerdo beneficioso para Kiev. La cita, a la que también han acudido el presidente francés, Emmanuel Macron, y el canciller alemán, Friedrich Merz, forma parte de la gira que el líder ucraniano está realizando por Europa para reforzar el apoyo de sus aliados en el Viejo Continente.
