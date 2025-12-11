Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Guerra en Oriente Próximo, en directo: última hora y noticias sobre Gaza e Israel

Trump anuncia que establecerá la junta de paz de Gaza a inicios de 2026 y que muchos países y organismos internacionales buscan ser parte

Los palestinos desplazados continúan con su vida cotidiana en condiciones difíciles dentro de tiendas de campaña.

Los palestinos desplazados continúan con su vida cotidiana en condiciones difíciles dentro de tiendas de campaña. / Europa Press/Contacto/Omar Ashta / Europa Press

O. González / R. Gargoi / S.Vázquez

Israel declara el estado de guerra tras un fuerte ataque múltiple desde Gaza. Según la Autoridad Palestina, los ataques aéreos israelíes han matado ya a 508 personas, entre ellas cerca de un centenar de niños, y han causado 2.800 heridos. En el lado israelí, son más de 700 las víctimas mortales y 2.300 los heridos del ataque sin precedentes de Hamás. También hay al menos 130 personas tomadas como rehenes por los grupos palestinos.

