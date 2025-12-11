Guerra en Oriente Próximo, en directo: última hora y noticias sobre Gaza e Israel

En Directo
Israel declara el estado de guerra tras un fuerte ataque múltiple desde Gaza. Según la Autoridad Palestina, los ataques aéreos israelíes han matado ya a 508 personas, entre ellas cerca de un centenar de niños, y han causado 2.800 heridos. En el lado israelí, son más de 700 las víctimas mortales y 2.300 los heridos del ataque sin precedentes de Hamás. También hay al menos 130 personas tomadas como rehenes por los grupos palestinos.
La Fuerza de Naciones Unidas para Líbano denuncia un ataque a tiros de Israel contra una de sus patrullas en el sur del país
La Fuerza Interina de Naciones Unidas para Líbano (FINUL) ha denunciado este miércoles un ataque del Ejército israelí contra una de sus patrullas en el sur del país, en un incidente que, según ha aclarado, se ha saldado sin víctimas y que tiene lugar en el marco de un alto el fuego alcanzado hace poco más de un año entre Israel y el partido-milicia chií Hizbulá. En la víspera, militares israelíes a bordo de un tanque dispararon con ametralladoras contra los 'cascos azules' que patrullaban la 'Línea Azul' en sus vehículos en las proximidades de la localidad de Sarda (región de Marjayún). Los pacificadores solicitaron "a través de los canales de enlace" que "pusieran fin a los disparos", según reza un comunicado.
El embajador estadounidense ante la ONU dice que será una "locura" que Hamás sobreviva
El embajador estadounidense ante la ONU, Mike Waltz, aseguró al presidente de Israel, Isaac Herzog, que "Hamás tiene que irse" para evitar una "locura", ya que si "sobrevive", volverá la violencia. "Lo que ha quedado claro, y quiero que quede claro, es que Hamás tiene que irse. El presidente Trump ha sido claro: eso sucederá por las buenas o por las malas, pero Hamás ya no existirá. Y lo que no podemos hacer, lo que estamos decididos a evitar, es lo que yo llamo la definición de locura", apuntó Waltz durante una reunión con Herzog, citado por la Presidencia israelí.
Israel convoca al embajador ucraniano por sus críticas a Netanyahu
El Ministerio de Asuntos Exteriores de Israel ha convocado este miércoles al embajador ucraniano, Yevgen Kornichuk, por unas recientes declaraciones en las que afeaba al primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, que siguiera manteniendo relación con el presidente ruso, Vladímir Putin. En una entrevista esta semana para el portal de noticias Ynet, el embajador reaccionó con sorpresa, según dijo, a unas declaraciones del primer ministro en el Parlamento israelí sobre su "relación personal" con Putin, con quien hablaba "regularmente" en pos de los "intereses vitales" de Israel.
379 muertos durante la tregua
El Ejército de Israel ha matado en los dos primeros meses de alto el fuego en la Franja de Gaza al menos a 379 palestinos y ha causado heridas a otros 992, según el último recuento publicado este miércoles por el Ministerio de Sanidad gazatí. El último balance, que cuenta los fallecidos hasta el día anterior, llega cuando este miércoles se cumplen dos meses de la entrada en vigor del alto el fuego en el devastado enclave palestino impulsado por el "acuerdo de paz" del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, al que se sumaron Israel y Hamás.
La agenda de Mahmud Abbas
El presidente del Estado de Palestina, Mahmud Abbas, realiza una visita oficial a España este miércoles y mantendrá sendos encuentros con el rey Felipe VI y con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. En primer lugar se reunirá con Felipe VI, a las 12.30 horas en el Palacio de La Zarzuela según la agenda de la Casa Real y por la tarde acudirá a La Moncloa para el encuentro con Sánchez, según indican fuentes gubernamentales a Europa Press.
Muere un detenido palestino de 21 años bajo custodia israelí
La Autoridad de Asuntos de Prisioneros Palestinos y el Club de Prisioneros Palestinos informaron de la muerte este miércoles de un detenido palestino de 21 años bajo custodia israelí, según un comunicado difundido por sus canales oficiales.
Se trata de Abdul Rahman Sufian Mohamed Al Sabatin, residente en la localidad de Husan, cercana a la ciudad cisjordana de Belén, y falleció, según la nota, en el hospital israelí Sharei Tzedek.
Defensa y Ejército de Israel fusionan sus investigaciones de los fallos del 7 de octubre
El ministro israelí de Defensa, Israel Katz, y el jefe del Estado Mayor israelí, Eyal Zamir, acordaron fusionar las investigaciones ordenadas por ambos sobre los fallos de seguridad que permitieron los ataques terroristas de Hamás el 7 de octubre de 2023, según recogen los medios israelíes este miércoles.
Según el diario israelí Ynet, Katz y Zamir decidieron conjuntamente este martes que el contralor del ministerio de Defensa se unirá como observador al equipo militar de investigación del documento 'Muros de Jericó', y se mantendrá al tanto de las investigaciones ordenadas por el jefe del Estado Mayor en relación con la Dirección de Operaciones y la Armada.
La postura de Hamás
Husam Badran, alto cargo de Hamás, afirmó este martes que Israel no está aplicando los compromisos de la primera fase del acuerdo de alto el fuego en Gaza y sostuvo que no puede abrirse la negociación sobre una segunda etapa mientras persistan dichas violaciones, según un comunicado publicado en sus canales. "Cualquier discusión sobre la segunda fase debe ir precedida de una clara presión sobre la ocupación por parte de los mediadores, Estados Unidos y todas las partes pertinentes, para garantizar la plena implementación de todas las disposiciones de la primera fase", afirmó Badran en la nota.
Continúa la desnutrición
Entre julio y septiembre de este año, 460 bebés nacieron cada mes con bajo peso en Gaza, casi el doble que antes de la guerra, debido a la desnutrición de las madres, alertó este martes la portavoz de Unicef, Tess Ingram. En rueda de prensa telemática desde Gaza, Ingram matizó que entre julio y septiembre de 2025 el 38 % de las embarazadas tenía desnutrición y que solo en octubre Unicef atendió a 8.300 embarazadas y mujeres lactantes con desnutrición aguda.
Una ONG belga denuncia en España a soldado israelí por genocidio y crímenes de guerra en Gaza
La Fundación Hind Rajab Foundation (HRF), dedicada a la búsqueda de soldados israelíes por el mundo para llevarles ante la justicia, ha presentado en España una denuncia contra un militar por supuestas acciones genocidas y crímenes de guerra en la Franja de Gaza, tras confirmarse su presencia en territorio español.
La HRF, con sede en Bélgica, señala que se ha presentado la denuncia, bajo la legislación española e internacional, contra el soldado israelí Benayau Nahum, de la Brigada Kfir, por unas operaciones militares de Israel en la localidad de Beit Hanoun, al norte de la Franja de Gaza, que llevaron a "una destrucción casi total" de la ciudad entre finales de 2024 y principios de 2025, explica HRF en un comunicado.
