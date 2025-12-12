"Se cayó la máscara", dice Maduro sobre la incautación de un buque petrolero por parte de EEUU

"Se les cayó la máscara", dijo el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, sobre el secuestro de un buque petrolero por parte de Estados Unidos al norte de Trinidad y Tobago. Se trata de "nueva era de piratería criminal naval contra todo el Caribe". La reacción de Maduro se conoció en coincidencia con una versión de Reuters sobre la decisión de Washington de interceptar más petroleros que transporten crudo venezolano. "El barco era privado, civil y llevaba un millón 900 mil barriles de petróleo que compraron a Venezuela", sostuvo el jefe de Estado e insistió en que la administración de Donald Trump quiere "robar" el petróleo. "Si Venezuela no tuviera las máximas reservas del mundo, no existiera Venezuela para los multimillonarios y supremacistas de Estados Unidos". Maduro anunció que su país hará los respectivos reclamos en las instancias internacionales. El ministerio de Exteriores ya había hablado de un "robo descarado".

EEUU impuso también este jueves sanciones financieras en contra de tres sobrinos de Maduro y su esposa, Cilia Flores; un empresario panameño aliado al Palacio de Miraflores, Ramón Carretero Napolitano, y seis empresas navieras involucradas en el transporte de crudo venezolano.

A pesar de esas novedades que son complementarias a las acciones militares en el Caribe sur, el presidente una vez más llamó al diálogo a Trump, quién a comienzos de semana habló de "los días contados" de su homólogo venezolano. "El destino de Estados Unidos y Venezuela debe ser, el respeto, la amistad, la cooperación". Llamó también a los norteamericanos a sumarse a la cruzada de "ganar la paz, amarrarle las manos a los guerreristas y derrotar los planes de una guerra loca". Y otra vez en el marco de un acto oficial hizo una apelación en un inglés rústico: "No blood for oil!, not war for oil! ".

Ruptura con la CPI

En este contexto, La Asamblea Nacional (AN) derogó la Ley Aprobatoria del Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional, el cual había sido ratificado un cuarto de siglo atrás. El Congreso justificó su controvertida decisión debido al "vasallaje" de la Fiscalía de la CPI, que ha hecho fuertes denuncias contra Venezuela,. y de los jueces que integran la Corte. Jorge Rodríguez, la principal autoridad parlamentaria y el frecuente negociador en nombre del Gobierno con Washington, habló de la "hipocresía" de la CPI que intenta castigar a Caracas por las violaciones a los derechos humanos mientras no dice nada a frente al "genocidio" en la Franja de Gaza, perpetrado por Israel.

La oficina de la Fiscalía de la CPI fue recientemente cerrada por la falta de "avances" en la cooperación del Estado venezolano en la investigación y castigo de crímenes de lesa humanidad ocurridos en 2017, durante las fuertes protestas contra el Gobierno. El último capítulo de la tensión con la CPI fue previo a la partida de Venezuela de María Corina Machado con destino a Oslo, donde recibió un Premio Nobel de la Paz fustigado por el Gobierno. "Fascista y criminal", la llamó el propio maduro el pasado miércoles.