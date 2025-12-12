Guerra en Oriente Próximo, en directo: última hora y noticias sobre Gaza e Israel

Familias de rehenes difunden un vídeo del cautiverio de 6 de ellos en Gaza

El Foro de Familias de Rehenes y Desaparecidos, que aglutina a los allegados de la mayoría de cautivos en Gaza en los últimos dos años, difundió anoche un vídeo de seis rehenes en el enclave que fueron ejecutados por Hamás en 2024 para recordar que aún queda un secuestrado fallecido en la Franja y pedir justicia por todos ellos.

En las imágenes, grabadas por sus captures, aparecen los rehenes Hersh Goldberg-Polin, Carmel Gat, Eden Yerushalmi, Almog Sarusi, Ori Danino y Alex Lobanov encendiendo velas como parte del ritual de la festividad judía de Janucá o jugando a las cartas.