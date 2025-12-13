Bielorrusia indulta a 123 presos, entre ellos el Nobel de la Paz Ales Bialiatski, tras un acuerdo con EEUU

El presidente de Bielorrusia, Alexandr Lukashenko, indultó este sábado al premio Nobel de la Paz 2022, Ales Bialiatski, y a los principales líderes opositores en prisión, María Kolésnikova y Víctor Babariko.

El régimen de Minsk indultó en total a 123 presos de diferentes nacionalidades después de que Estados Unidos levantara este sábado las sanciones al potasio bielorruso.

"La República de Bielorrusia ha tomado la decisión de indultar a 123 ciudadanos de diferentes países condenados (...) por cometer crímenes de diferentes tipos como espionaje, terrorismo y extremismo", informó la oficina de prensa presidencial a la agencia BELTA.

La nota subraya que la decisión "se enmarca en los acuerdos alcanzados con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump", cuyo emisario, John Cole, mantuvo entre el viernes y este sábado consultas con Lukashenko en Minsk.

Además, añade que responde "a la cancelación de las sanciones ilegales contra el sector del potasio de Bielorrusia adoptadas por parte de la Administración del anterior presidente de EEUU, Joe Biden".

En total, señala BELTA, desde el mes pasado el líder bielorruso ha indultado a 156 ciudadanos de países como Estados Unidos, Reino Unido, Ucrania, Australia, Japón, Lituania y Letonia.

La medida, según la nota oficial, está dirigida a acelerar la dinámica positiva en las relaciones con los socios del país y en aras de la estabilización de la situación en Europa.

Bialiatski había estado incomunicado durante largo tiempo desde que en mayo de 2023 fuera trasladado a la tristemente célebre prisión número 9 de Gorki en la región de Moguiliov, conocida por sus duras condiciones de encierro.

Amnistía Internacional (AI) había pedido insistemente la liberación del activista, de 63 años, que sufre enfermedades crónicas, lo que no le impidió que fuera obligado a trabajar seis veces a la semana.

Además, según las organizaciones de derechos humanos, era enviado durante meses por los funcionarios de prisiones a celdas en solitario, donde le denegaban la recepción de paquetes y medicinas.

En cuanto a Kolésnikova, estrecha colaboradora primero de Babariko y después de la candidata presidencial y actual líder opositora en el exilio, Svetlana Tijanóvskaya, fue detenida tras las multitudinarias protestas antigubernamentales de 2020.

Fue trasladada por la fuerza a la frontera con Ucrania, pero rompió el pasaporte y se negó a ser deportada, tras lo que en 2021 fue condenada a 11 años de prisión por conspirar para tomar el poder.

Babariko, un conocido banquero crítico con el régimen bielorruso, fue detenido durante la campaña electoral de 2020 antes de poder registrar su candidatura presidencial.

Entre los liberados figuran también otros activistas de Viasna como Valiantsin Stefanovich y Uladz Labkovich, además del abogado Maxim Znak; la editora del portal Tut.by, Marina Zolatava y el politólogo Alexandr Fiaduta.

La liberación de estos presos se produjo en el marco del indulto de 123 personas de diferentes nacionalidades, según explicó la Presidencia bielorrusa en un comunicado reproducido por la agencia BELTA.

Según Viasna, entre los extranjeros figuran la lituana Maria Batalionak, el polaco Raman Haluza, la letona Ala Sakalenka, el japonés Nakanishi Masatoshi, el estadounidense Natallia Beslkaya o el australiano Aliaksandr Syrytsa.

Contactos Buielorrusia-EEUU

La normalización entre EEUU y Bielorrusia comenzó en agosto cuando Lukashenko conversó por teléfono con el mandatario estadounidense, quien pidió a su homólogo bielorruso liberar a todos los presos políticos tras la salida de prisión de un grupo de disidentes en junio pasado, que incluía al líder opositor, Serguéi Tijanovski.

Bielorrusia, país presidido por Lukashenko desde 1994, ha sido objeto de sanciones desde la represión violenta de las multitudinarias protestas opositoras contra el fraude electoral de 2020, medidas que se multiplicaron con el abierto apoyo de Minsk a la campaña militar rusa en Ucrania dos años después.

Lukashenko ha indultado en los últimos meses a varios cientos de presos bielorrusos y extranjeros, pero, según las organizaciones de derechos humanos, más de un millar de presos políticos siguen en prisión.