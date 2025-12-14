Guerra en Oriente Próximo, en directo: última hora y noticias sobre Gaza e Israel

El Ejército israelí mata a un palestino, menor de edad, y hiere a dos más en Cisjordania

El Ejército israelí mató a un menor palestino este sábado en la zona de Yenín (norte de Cisjordania), según hizo saber en un comunicado publicado en sus canales, e hirió a al menos dos más en otros puntos del territorio ocupado.

"Hace poco, durante una actividad de las FDI en las inmediaciones de la zona de Silat al Harithiya (cerca de Yenín, norte de Cisjordania), un terrorista lanzó un explosivo contra los soldados. Los soldados respondieron con fuego y eliminaron al terrorista", afirma el comunicado del Ejército, que especifica que no se reportaron heridos entre las tropas israelíes.