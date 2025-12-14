Guerra de Ucrania, en directo: última hora y noticias sobre el conflicto con Rusia

En Directo
El presidente ruso Vladímir Putin ordenó a sus tropas invadir la vecina Ucrania el 24 de febrero de 2022. Desde entonces, la guerra sigue anclada en el este de Europa. Sigue al minuto las últimas noticias del avance militar de Rusia y de la respuesta de Kiev. Estados Unidos impulsa vías para alcanzar el fin de la guerra. La tregua está más cerca.
Las defensas antiaéreas rusas derriban 141 drones que provocan incendios en refinerías
Las defensas antiaéreas rusas derribaron anoche 141 drones en catorce regiones del país y en la anexionada península de Crimea, según informó el domingo el Ministerio de Defensa de Rusia.
El parte de guerra precisa que 35 aparatos de ala fija fueron abatidos en la región de Briansk; 22 en Rostov; 15 sobre Tula; 13 en Kaluga, a menos de 200 kilómetros de Moscú, y el resto en Kursk, Riazán, Bélgorod, Leningrado, Volgogrado, Krasnodar, Smolensk, Pskov y Nóvgorod.
Uno de los drones derribados se dirigía a Moscú. Además, también fueron interceptados 32 drones en Crimea.
Zelenski confirma que estará en los contactos sobre Ucrania de Berlín
El presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, ha confirmado este sábado que estará en Berlín en la ronda de contactos sobre Ucrania que se celebrará en Berlín, la capital alemana. "Estamos preparando las reuniones con Estados Unidos y nuestros amigos europeos de los próximos días. Habrá muchos eventos en Berlín", ha afirmado Zelenski en su habitual mensaje vespertino diario. Entre los encuentros que se espera que Zelenski mantenga en Berlín está el previsto con el canciller alemán, Friedrich Mertz, aunque no se ha concretado si la reunión será el domingo o ya el lunes.
El nuevo primer ministro checo, Andrej Babis, rechaza destinar fondos a Ucrania
El nuevo primer ministro checo, Andrej Babis, ha advertido este sábado de que su país no puede destinar dinero a Ucrania y ha instado a la Comisión Europea a buscar otras fuentes de financiación. "No tenemos dinero para otros países. La Unión Europea debe resolverlo de otra manera, pero no le garantizaremos nada ni le daremos dinero", ha afirmado Babis en un vídeo publicado en redes sociales. "La Comisión Europea debe encontrar otras vías para financiar a Ucrania. Como República Checa, necesitamos dinero para los ciudadanos checos y para la República Checa", ha añadido.
Erdogan pide que el mar Negro no sea un lugar de ajuste de cuentas
El presidente de Turquía, Recep Tayyip Erdogan, ha dicho que el mar Negro no debe convertirse "en un lugar de ajustes de cuentas", en referencia a los ataques ucranianos y rusos a buques mercantes en las últimas semanas, informó este sábado la Presidencia turca.
"El mar Negro no se debe ver como un lugar para ajustes de cuentas. Una situación así únicamente perjudica a Rusia y Ucrania, no beneficia a nadie. Todos necesitan seguridad de navegación en el mar Negro. Hay que protegerla siempre", dijo el mandatario turco.
Asesores políticos, incluidos de EEUU y Ucrania, se reunirán en Berlín
Asesores de política exterior, entre ellos de Washington y Kiev, mantendrán este fin de semana conversaciones sobre un posible alto el fuego en Ucrania, informaron a EFE desde círculos gubernamentales en la capital germana.
"El fin de semana se llevarán a cabo en Berlín conversaciones sobre un posible alto el fuego en Ucrania entre asesores de política exterior, entre ellos de Estados Unidos y Ucrania", señalaron, sin dar detalles sobre el lugar o la hora de la reunión.
Las fuentes no revelaron qué países estarán representados por los asesores este fin de semana además de los de EE.UU. y Ucrania.
Ucrania derriba 417 drones y 13 misiles rusos
Las defensas antiaéreas de Ucrania derribaron 417 drones y 13 misiles que Rusia lanzó contra la infraestructura energética del país, según el parte diario de la Fuerza Aérea ucraniana.
La pasada noche Rusia llevó a cabo otro ataque combinado contra instalaciones de infraestructura crítica de Ucrania con drones suicidas y misiles que lanzó desde el aire, el mar y la tierra.
En total, las tropas radiotécnicas de la Fuerza Aérea detectaron y realizaron el seguimiento de 30 misiles Kinzhal, Iskander y Kalibr, y de 465 drones Shahed y Gerbera.
La central de Zaporiyia se queda sin suministro eléctrico tras nuevos ataques
La agencia nuclear de Naciones Unidas ha confirmado este sábado que la central de Zaporiyia, en Ucrania pero bajo control ruso, se ha quedado temporalmente sin suministro eléctrico por los ataques registrados esta pasada noche en sus alrededores.
Rusia y Ucrania se culpan mutuamente de los bombardeos contra la infraestructura de apoyo de la central, que se ha quedado doce veces sin corriente desde el estallido de la guerra en febrero de 2022.
El director general del Organismo Internacional de la Energía Atómica, Rafael Mariano Grossi, no ha señalado culpables pero ha confirmado que "la central se quedó eléctrico externo durante la noche debido a una operación militar a gran escala que afectó a la red eléctrica".
El último gran ataque nocturno ruso deja a Odesa y a otras tres regiones de Ucrania sin electricidad
Un nuevo ataque ruso a gran escala con más de 450 drones y 30 misiles ha dejado sin electricidad las regiones de Odesa, Dnipropetrovsk, Chernígov y Mikolaiv, según ha podido confirmar primero el Ministerio de Energía del país, y después el propio presidente Volodmir Zelenski.
En un comunicado publicado en su cuenta de X, Zelenski ha informado que dos personas han resultado heridas en Odesa (cuatro, según ha indicado posteriormente el Ministerio de Exteriores ucraniano) tras el ataque ruso, que ha alcanzado más de una decena de instalaciones civiles en todo el país y dejado "a miles de familias sin electricidad".
El ejército ruso dice haber liquidado una unidad de mercenarios colombianos en Járkov
El ejército ruso dice haber liquidado una unidad de mercenarios colombianos durante combates en la región fronteriza ucraniana de Járkov, donde Rusia intenta crear una franja de seguridad, informaron este sábado fuentes de las fuerzas de seguridad rusas.
Los colombianos murieron en el marco de la ofensiva rusa en la ciudad de Vovchansk por parte de las tropas de la agrupación militar rusa Séver (Norte), señaló la fuente a la agencia TASS.
Kim Jong Un confirma la muerte de otros 9 soldados norcoreanos en Rusia
El líder norcoreano, Kim Jong Un, ha confirmado el fallecimiento de nueve soldados del Ejército Popular de Corea (KPA, por sus siglas en inglés) que prestaban servicio junto a las Fuerzas Armadas rusas en la guerra con Ucrania, en el marco de la cooperación entre Pyongyang y Moscú, que han registrado un acercamiento notable durante los últimos años.
"Salvo la desgarradora pérdida de nueve vidas, todos los oficiales y soldados del regimiento han regresado a la patria, y les expreso mi agradecimiento por ello", ha expresado Kim durante su intervención --recogida por la agencia oficial KCNA-- en la ceremonia de bienvenida de la Unidad de ingenieros del Ejército norcoreano en el extranjero.
