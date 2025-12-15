Zelenski reanuda en Berlín su reunión con los emisarios de Trump, con Finlandia como dique

El presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, ha reanudado este lunes en Berlín sus negociaciones con los emisarios de Donald Trump --su representante para misiones de paz, Steve Witkoff, y su yerno, Jared Kushner--, en medio de las intensas gestiones europeas por arropar a Kiev y con Finlandia convertido en país tal vez clave.

Las reuniones se iniciaron el domingo por la tarde en Berlín, con una primera sesión de cinco horas. El canciller alemán, Friedrich Merz, no desempeña más que un papel de anfitrión, mientras que el presidente finlandés, Alexander Stubb, se ha erigido en actor neutral entre Estados Unidos y Ucrania.

Stubb tuvo ya un primer encuentro el domingo con Witkoff y Kushner en el Hotel Adlon, donde se alojan los enviados de Trump. Inicialmente su presencia en Berlín se preveía para la cumbre posterior de este lunes con varios líderes europeos, entre ellos el francés Emmanuel Macron, el británico Keir Starmer, el polaco Donald Tusk y la danesa Mette Frederiksen, además de la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, y el secretario general de la OTAN, Mark Rutte.

Al presidente finlandés se le atribuye un papel clave, tanto por su reconocida sintonía personal con Trump, con el que suele compartir partidas de golf, como por la situación geopolítica de Finlandia. El país nórdico ingresó por la vía rápida en la OTAN a raíz de la invasión rusa de Ucrania, en 2022, tras haber mantenido durante décadas unas provechosas relaciones con Moscú. Es el país de la UE con la frontera más extensa con Rusia, 1.340 kilómetros. Sufrió, en tiempos de la Unión Soviética, varias invasiones de su poderoso vecino, pero en 1944 optó por ceder parte de su territorio (un 12%) a cambio de preservar su independencia.

La reunión del domingo se cerró con "progresos", según fuentes estadounidenses. Se abordó el llamado plan de paz de 20 puntos y las agendas económicas respectivas. La economía centrará la primera parte del programa oficial de Zelenski este lunes en Berlín, que incluye una intervención con Merz en un foro económico germano-ucraniano. El del domingo también fue el primer encuentro entre Zelenski y Witkoff, a quien se considera aliado de intereses con Vladímir Putin. El líder ucraniano le saludó con un abrazo, tras lo cual se retiraron para una reunión de varias horas a puerta cerrada.

Garantías de seguridad

En Berlín están sobre la mesa el plan de paz de 20 puntos, las garantías de seguridad que reclama Kiev --es decir, convertirse en miembro de facto de la OTAN, a cambio de renunciar a su ingreso formal--, así como asuntos económicos para la reconstrucción de su país.

Por parte alemana se han rebajado expectativas respecto al propósito de Trump de lograr un plan de paz antes de las Navidades. El Kremlin, por su parte, rechaza las modificaciones que plantean los aliados europeos de Zelenski, especialmente en lo que respecta a la reducción del Ejército ucraniano. Según el borrador inicial de Witkoff, deberían quedar en 600.000, aproximadamente la mitad de los efectivos actuales.

Para Zelenski, es fundamental lograr garantías de seguridad reales para evitar nuevas agresiones rusas, como las sufridas en 2014, con la anexión de Crimea, a la que siguió la invasión de 2022. Quiere una fórmula equivalente al Artículo 5 de la Alianza, según el cual toda agresión a uno de los estados miembros es considerado una agresión al conjunto de la OTAN.

El líder ucraniano, y sus aliados europeos, rechaza la retirada del Donbás que exige Rusia. La cuestión territorial debe empezar por congelar la línea de frente y lograr un alto el fuego, a partir del cual se iniciarían las negociaciones. Moscú supedita un alto el fuego a la retirada de las tropas ucranianas de los territorio ocupados.