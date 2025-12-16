En Directo
Minuto a minuto
Guerra de Ucrania, en directo: última hora y noticias sobre el conflicto con Rusia
Rusia derriba más de 200 drones ucranianos en apenas doce horas
Redacción
El presidente ruso Vladímir Putin ordenó a sus tropas invadir la vecina Ucrania el 24 de febrero de 2022. Desde entonces, la guerra sigue anclada en el este de Europa. Sigue al minuto las últimas noticias del avance militar de Rusia y de la respuesta de Kiev. Estados Unidos impulsa vías para alcanzar el fin de la guerra. La tregua está más cerca.
Rusia mantiene el control de Kúpiansk
Rusia sigue controlando la ciudad de Kúpiansk, importante bastión ucraniano en la región nororiental de Járkov, pese a la contraofensiva ucraniana anunciada el pasado viernes por el presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, según informó hoy un portavoz militar ruso. "Las unidades de la agrupación militar Zapad (Occidente) continúan cumpliendo sus misiones de combate en la zona de la operación militar especial. La ciudad de Kúpiansk está bajo control del Sexto Ejército", declaró el portavoz de esta fuerza, Leonid Zhárov, a la agencia rusa TASS.
83 drones ucranianos
Las defensas antiaéreas rusas derribaron durante la pasada noche 83 drones ucranianos sobre seis regiones rusas, menos de la mitad que en la jornada anterior, según informó hoy en Telegram el Ministerio de Defensa de Rusia. "Durante la pasada noche los sistemas de defensa antiaérea aniquilaron 83 drones de ala fija", señaló el mando castrense ruso.
Rusia acusa a los países europeos de poner "palos en las ruedas" en el plan de paz de EEUU para Ucrania
El ministro de Asuntos Exteriores ruso, Sergei Lavrov, ha denunciado este lunes que las principales capitales europeas están poniendo "palos en las ruedas" de la iniciativa de paz de Estados Unidos para Ucrania. "Europa está utilizando la crisis de Ucrania para reafirmarse, para poner palos en las ruedas de la iniciativa de Estados Unidos para lograr un acuerdo justo", ha afirmado Lavrov en una entrevista con la televisión rusa Rossiya 24. "Lo triste es que Europa, y Bruselas en primer lugar, pero también capitales como Berlín, Londres y París, no mencionan a los países bálticos y reviven la filosofía y las prácticas del nazismo", ha añadido.
Líderes europeos insisten en una "fuerza multinacional" apoyada por EE.UU para Ucrania
Una decena de líderes europeos y de la UE saludaron este lunes los "avances significativos" en los esfuerzos para logar la paz en Ucrania y reiteraron la importancia de una "fuerza multinacional" apoyada por Estados Unidos para el país en caso de un alto el fuego, unas garantías vinculantes y un mecanismo de supervisión del cese el fuego supervisado por Washington.
Putin ratifica un acuerdo con India que regula el envío mutuo de personal y equipo militar
El presidente ruso, Vladímir Putin, ratificó este lunes un acuerdo gubernamental con India sobre el procedimiento para el envío de personal y equipo militar en ambos países. El procedimiento regula el envío de tropas, equipos y su logística, que se aplicará durante ejercicios militares conjuntos, según explica la nota publicada en el boletín oficial.
También regula el despliegue de las tropas en entrenamientos, labores de emergencias como desastres naturales y aquellos provocados por el hambre, entre otros casos acordados, como también el envío de ayuda humanitaria. La ratificación del acuerdo simplifica el uso mutuo del espacio aéreo y las escalas portuarias de ambos países por parte de buques de guerra rusos e indios.
A principios de diciembre el mandatario ruso viajó a Nueva Delhi, donde se reunió con el primer ministro indio, Narendra Modi, con quien firmó varios acuerdos en áreas de comercio y transporte.
Kiev sale al paso de las "conspiraciones" y alaba la postura de EE.UU. en negociaciones
Miembros de la delegación ucraniana que se reúne desde el domingo en Berlín con los emisarios de la Casa Blanca para el conflicto ruso-ucraniano, Steve Witkoff y Jared Kushner, salieron este lunes al paso de las "conspiraciones difundidas en los medios" sobre la supuesta posición contraria a los intereses de Ucrania de ambos, y alabaron su actitud en el proceso.
"Estando en la misma mesa de negociación que Jared Kushner y Steve Witkoff por segundo día consecutivo, diría que las conspiraciones difundidas en los medios son falsas", escribió en su cuenta de X uno de los negociadores de Kiev, el viceministro de Exteriores Serguí Kislitsia.
Kislitsia se mostró "impresionado para bien por el nivel de comprensión de los intereses ucranianos y por la posición de nuestros socios estadounidenses", tras calificar antes de "injustas" las críticas a la postura de EE.UU., mientras que los representantes de Washington "invierten tiempo, esfuerzos y recursos" en buscar la paz.
Zelenski se reúne con la presidenta de la Cámara Baja alemana
El presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, se reunió este lunes con la presidenta de la Cámara Baja alemana o Bundestag, Julia Klöckner, en el marco de su viaje a Berlín para mantener contactos con líderes europeos y con una delegación de Washington para avanzar en el plan hacia un alto el fuego con Rusia. Zelenski fue recibido por Klöckner a la entrada del edificio histórico del Reichstag para un encuentro de trabajo, en el que, según la oficina de prensa del Bundestag, estaba previsto abordar entre otros temas la posible convocatoria de nuevas elecciones en Ucrania.
"El anuncio realizado ahora por el presidente Zelenski de que se abrirán vías para la celebración de elecciones subraya la determinación de Ucrania de preservar su orden democrático", declaró la política conservadora según un comunicado.
Al menos un muerto por un ataque de Ucrania contra zonas de Jersón bajo control ruso
Al menos una persona ha muerto y otra ha resultado herida este lunes en la localidad de Novaya Kajovka, en la provincia ucraniana de Jersón, a causa de un ataque perpetrado por las fuerzas ucranianas contra zonas bajo control ruso en el marco de la invasión. El gobernador prorruso de la provincia, Volodimir Saldo, ha indicado en un mensaje difundido a través de su cuenta en Telegram que un edificio residencial ha resultado gravemente dañado por los ataques perpetrados por los drones del Ejército ucraniano.
Zelenski, recibido por el presidente alemán, Frank-Walter Steinmeier
El presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, que se encuentra en Berlín manteniendo contactos con una delegación estadounidense y con líderes europeos para tratar de avanzar en el plan para un alto el fuego en Ucrania, fue recibido este lunes por el presidente germano, Frank-Walter Steinmeier. Steinmeier acogió a Zelenski a la puerta de su residencia oficial, el Palacio de Bellevue, sobre una alfombra roja, y el líder ucraniano firmó en el libro de visitas antes de un almuerzo conjunto con el jefe del Estado germano.
La UE sanciona a personas y entidades por apoyar a la flota en la sombra de Rusia
Los ministros de Exteriores de la Unión Europea aprobaron este lunes sanciones contra cinco individuos y cuatro entidades responsables de apoyar a la flota en la sombra rusa y su cadena de valor, "con el fin de limitar aún más la capacidad de Rusia para generar ingresos", según informó el Consejo de la UE, que reúne a los países. La flota en la sombra son buques que ayudan a Rusia a esquivar las restricciones a su petróleo. El Consejo indicó en un comunicado que los individuos sancionados hoy son empresarios vinculados directa o indirectamente a las principales empresas petroleras estatales rusas Rosneft y Lukoil. "
- Vila-real vuelve a ser el primero en mover ficha en Castellón y suspende las clases este lunes por la alerta naranja
- Última hora sobre la borrasca Emilia en Castellón
- 50 vecinos estamos atrapados en nuestras casas en Vila-real sin poder salir': el agua llega a las ventanas de los coches
- El temporal no ha dicho su última palabra... Podría recrudecerse en las próximas horas en Castellón
- ¿Cuándo se podrá jugar el Levante-Villarreal? Conoce las fechas que se barajan
- Castelló pisa el freno… y acaba antes: la Zona de Bajas Emisiones ya es una realidad
- La despoblación acelera la sangría de cierres de tiendas de 'toda la vida' en Morella: cuatro bajan la persiana por jubilación
- Directo | Castellón-Mirandés: todos pendientes de las lluvias