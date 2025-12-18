China muestra su apoyo a Venezuela ante el "matonismo unilateral" después del bloqueo ordenado por Trump

China ha criticado el "matonismo unilateral" y defendido los intereses de Venezuela durante una conversación telefónica de sus ministros de Exteriores, Wang Yi y Yvan Gil, sin aclarar cómo la auxiliará si Washington sigue atornillándola. La comunicación llega tras el bloqueo completo ordenado por Donald Trump y casi un centenar de muertos en tres meses de ataques a barcos venezolanos justificados en la lucha contra la droga.

"China cree que la comunidad internacional entiende y apoya la postura venezolana de defender sus legítimos derechos e intereses", dijo Wang, según la prensa oficial china. También apoya la reunión urgente del Consejo de Seguridad de la ONU que había pedido Caracas ante el serio deterioro de la situación. El funcionario chino también ha solicitado el fin de las sanciones estadounidenses por carecer de base en la legislación internacional ni contar con el respaldo de la ONU, donde China ha prometido desempeñar un "rol responsable". El comunicado no cita a Estados Unidos ni Donald Trump, no concreta ninguna ayuda al Gobierno venezolano ni aclara si concederá refugio a su presidente, Nicolás Maduro, si es derrocado.

Venezuela es relevante para China por su valor geoestratégico en Latinoamérica y el suministro de petróleo. En los últimos años no han escaseado las emocionantes declaraciones de amistad férrea pero el contexto actual recomienda mucho tacto. Pekín ha recuperado la sintonía con Estados Unidos, su principal socio comercial, tras meses complicados y no quiere arriesgarse a más sanciones. Y Rusia, su otro aliado tradicional, está muy ocupada en Ucrania, lo que deja a Maduro en una situación muy frágil.

Eje Caracas-Pekín-Moscú

El eje Caracas-Pekín-Moscú se fortaleció en 1999 con la llegada al poder de Hugo Chávez y el compartido anhelo de un mundo multipolar. Dos décadas después, ni China ni Rusia reconocieron como presidente a Juan Guaidó tras unas turbias elecciones, y siguieron fieles a Maduro. China permite que Caracas respire cuando aprietan las sanciones internacionales. Es el principal comprador de crudo venezolano: unos 600.000 barriles diarios, según los analistas. Son apenas el 4% de sus importaciones totales pero sirven a su estrategia de diversificar sus suministros para mitigar su dependencia de Oriente Próximo.

También le ha ofrecido generosos créditos. En los primeros 15 años del milenio rondaron los 50.000 millones de dólares, según el Consejo de Relaciones Exteriores, lo que supone el 40% de todos los préstamos chinos a Latinoamérica. Su tambaleante economía y las penurias de su sector petrolero han convertido ese flujo en arriesgado. Pekín ha reducido los nuevos créditos en los últimos años y se esfuerza en cobrar los antiguos.

Venezuela sigue mirando a China como el flotador en la tormenta. Maduro le pidió a Xi Jinping, presidente chino, más cooperación en comercio y energía durante una reunión en Moscú este año. Y también le pidió más cooperación militar por carta en octubre, según documentos oficiales filtrados al diario 'Washington Post', para contrarrestar las hostilidades estadounidenses. China ya le suministra material antidisturbios, misiles y se especula con una venta futura de cazas de guerra.

El conflicto subraya la pugna de las dos superpotencias en Latinoamérica. Estados Unidos ha reclamado el monopolio de su influencia con la Doctrina de Monroe durante los dos últimos siglos. "Sólo los ciudadanos estadounidenses, y no otros países ni organizaciones internacionales, controlarán siempre nuestro destino en nuestro hemisferio", ha añadido Trump. Su pretensión choca con la presencia china, acelerada en los últimos 25 años con el comercio, que ha convertido a Pekín en socio crucial de países como Venezuela o Brasil. China ha negado que Latinoamérica sea el patio trasero estadounidense y pedido a la zona que busque su propio camino. "La región tiene una gloriosa tradición de independencia (…). Es una fuerza esencial en el proceso hacia un mundo multipolar y la globalización económica", sentaba su reciente documento sobre la política en Latinoamérica y el Caribe.