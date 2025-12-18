Guerra en Oriente Próximo, en directo: última hora y noticias sobre Gaza e Israel

Recuperan otros 30 cadáveres entre los escombros de un edificio en Gaza bombardeado hace dos años por Israel

Los equipos de rescate de la Franja de Gaza han anunciado este martes que han recuperado otros 30 cadáveres entre los escombros de un edificio de la ciudad de Gaza (norte) alcanzado durante una serie de bombardeos ejecutados por Israel en diciembre de 2023. La Defensa Civil de Gaza ha informado de que "por segundo día consecutivo" ha recuperado una treintena de cuerpos que estaban "atrapados" bajo los restos de la vivienda de la familia Salem, situada en el barrio de Rimal, al oeste de la ciudad. A través de un comunicado publicado en su canal de Telegram, ha explicado que los equipos de rescate continuarán buscando los cuerpos restantes desaparecidos bajo los escombros de la casa, "utilizando equipo limitado como una retroexcavadora y una excavadora".