Rusia
Putin confiesa que está enamorado
El presidente de Rusia, de 73 años, se divorció de su esposa Liudmila en 2013
EFE
El presidente de Rusia, Vladímir Putin, que se divorció de su esposa Liudmila en 2013, reconoció este viernes estar nuevamente enamorado.
"Sí", dijo lacónicamente Putin a una pregunta de prensa sobre si está enamorado.
El jefe del Kremlin, que rehuye comentar su vida privada en público, hizo esta sorpresiva declaración durante su gran rueda de prensa de fin de año en la que también respondió a las preguntas de la ciudadanía.
La periodista que hizo la pregunta recordó al líder ruso que este había reconocido hoy que cree en el amor a primera vista. Fue entonces, cuando le preguntó directamente si está enamorado en ese momento.
Putin, de 73 años, anunció en junio de 2013, tras 30 años de matrimonio, su divorcio de Liudmila Putina, calificándolo de una "decisión conjunta" y "civilizada".
Desde entonces, nada se sabe sobre la vida privada del inquilino del Kremlin, aunque la prensa occidental especuló sobre su presunta relación con la gimnasta Alina Kabáeva de la que Putin tendría dos hijos.
