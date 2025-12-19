Ucrania
Al menos siete muertos y 15 heridos en un ataque ruso contra infraestructura portuaria en Odesa
La labor de los equipos de emergencia se está viendo "dificultada por la constante alerta aérea".
EP
Al menos siete personas han fallecido y otras 15 han resultado heridas en un ataque llevado a cabo este viernes por el Ejército de Rusia contra infraestructura portuaria en la ciudad ucraniana de Odesa, según un balance preliminar.
El gobernador de Odesa, Oleg Kiper, ha informado de la cifra de víctimas a través de su canal de Telegram, donde ha denunciado que "esta tarde el enemigo ha vuelto a atacar masivamente la infraestructura portuaria" con misiles balísticos.
Los heridos han sido hospitalizados y los médicos "están brindando toda la asistencia necesaria". Como resultado del ataque, se han incendiado varios vehículos en el aparcamiento. Por su parte, la labor de los equipos de emergencia se está viendo "dificultada por la constante alerta aérea".
- Novedad en la estación de tren de Castelló: ya no hace falta estar pendiente de las pantallas de información
- Fallece una mujer en Almassora atragantada con un torrezno en un bar
- La empresa cerámica Codicer echa el cierre y firma el despido de su plantilla
- El edificio de Borrull de Castelló abre sus puertas a la ciudadanía: Los servicios que ya ofrece
- Comunicado del CD Castellón sobre el estado de salud de Pablo Hernández
- ¡La sexta etapa saldrá en Alcossebre y acabará en Castelló... con una inédita novedad en Benicàssim!
- Conmoción en el Grau de Castelló tras un alunizaje
- Una sentencia judicial pone en jaque dos décadas de desarrollo urbanístico en la playa de Almenara