La ofensiva de Trump
Estados Unidos intercepta otro buque cerca de Venezuela, según medios estadounidenses
EFE
Nueva York
Estados Unidos está interceptando en estos momentos otro buque sancionado en aguas internacionales del mar Caribe, frente a la costa de Venezuela, según informó ABC News.
El Gobierno del presidente Donald Trump ya incautó la semana pasada un buque sometido a sanciones que había salido del país suramericano y confiscó el crudo que este transportaba.
