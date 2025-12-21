Al menos 16 archivos del caso Epstein desaparecen de la página web del Departamento de Justicia, incluido uno sobre Trump

Al menos 16 fotografías, incluida una que mostraba una imagen impresa del presidente Donald Trump dentro de un cajón de la casa de Nueva York de Jeffrey Epstein, fueron eliminadas de la colección original de archivos que el Departamento de Justicia estadounidense reveló este viernes. La falta de explicaciones por parte de las autoridades ha alimentado las críticas a la forma en que la Administración republicana ha gestionado la publicación de los archivos del caso Epstein, que implica a personalidades internacionales y que Trump usó ampliamente durante su campaña electoral para desacreditar a una supuesta lista de líderes demócratas, entre ellos Bill Clinton, con vínculos con el financiero y agresor sexual convicto, que murió en prisión en 2019 mientras enfrentaba cargos federales por tráfico sexual de menores.

En una entrevista para la cadena estadounidense NBC, el fiscal general adjunto de Estados Unidos y abogado defensor de Trump en el caso penal contra el presidente, Todd Blanche, ha dado respuesta a las incógnitas planteadas por la imagen eliminada en la que aparece Trump. "Es absurdo que retiremos una foto —una sola foto— porque el presidente Trump aparece en ella, y el hecho de que todo el mundo intente actuar como si así fuera refleja su verdadera motivación", ha comentado. "En esa foto se pueden ver fotografías de mujeres. Tras su publicación, nos enteramos de que existían preocupaciones sobre ellas", ha explicado, aludiendo a la necesidad de proteger a las víctimas. Sin embargo, al ser preguntado si eso implicaba que las mujeres que posaban con Trump en la fotografía eran víctimas de Epstein, Blanche ha reculado. "No, no es eso lo que estoy diciendo", ha respondido.

Las imágenes desaparecieron de la lista original de documentos durante el sábado. Entre los archivos eliminados también se incluyen fotografías de la investigación policial que muestran la sala de masajes de la tercera planta de la mansión de Epstein en Manhattan, donde investigadores y testigos aseguran que se produjeron muchas de las agresiones sexuales, algunas de ellas a menores. Las imágenes retiradas de esta habitación mostraban cuadros y fotografías de mujeres desnudas.

Sin embargo, algunas fotografías de la decoración de la sala de masajes permanecen entre los archivos publicados. El Departamento de Justicia no ha especificado el criterio seguido para eliminar los documentos ni ha respondido a las preguntas de los medios sobre el asunto, aunque publicó ayer un aviso en X en el que informaba de que los materiales continúan siendo revisados. “Las fotografías y otros materiales seguirán siendo revisados y censurados de conformidad con la ley, por un exceso de cautela, a medida que recibamos información adicional”, señaló el departamento.

Acusaciones de encubrimiento

Los Demócratas han denunciado a través de las redes sociales la falta de transparencia en la publicación de los archivos del caso Epstein, impulsada por la ley que Donald Trump firmó el pasado noviembre y que ordenaba hacer públicos todos los materiales no clasificados sobre Epstein. La legislación contempla como limitaciones a la publicación total de los documentos aquellos que identifiquen a víctimas, cuyas imágenes muestren abuso sexual infantil, cuyos registros entorpezcan una investigación federal en curso o estén clasificados por otros motivos.

Sin embargo, las críticas surgen de la gran cantidad de información tachada y el escepticismo de que dicha censura responda a los supuestos recogidos bajo la ley. De hecho, tras descubrir la eliminación de los 16 archivos, los demócratas del Comité de Supervisión y Reforma Gubernamental de la Cámara de Representantes acusaron a la Casa Blanca de encubrimiento y señalaron directamente a la Fiscal General de los Estados Unidos, Pam Bondi. "Pam Bondi, es esto cierto? ¿Qué más se está ocultando? Necesitamos transparencia para el público estadounidense", publicaron en X.

El representante demócrata, Ro Khanna, y el republicano, Thomas Massie, impulsores de la ley que obliga a publicar los archivos del caso Epstein, han anunciado que van a presentar una acusación de desacato inherente contra Bondi, por lo que consideran un encubrimiento de información sobre los autores o personal de interés relacionadas en un caso de agresiones sexuales a menores.