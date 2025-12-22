Guerra en Oriente Próximo, en directo: última hora y noticias sobre Gaza e Israel

Israel anuncia un ataque contra dos presuntos milicianos de Hezbolá en un bombardeo en el sur de Líbano

El Ejército de Israel ha anunciado un ataque contra dos individuos que ha identificado como milicianos de Hezbolá en un bombardeo ejecutado en el sur de Líbano.

"Dos terroristas de Hezbolá fueron alcanzados en la zona de Yater, en el sur del Líbano", según ha hecho saber el Ejército israelí en un comunicado.

Fuentes locales del diario libanés 'L'Orient le Jour' han confirmado al menos dos ataques de drones israelíes en Yater que se han saldado con un fallecido y un herido muy grave, de momento sin dar más detalles.