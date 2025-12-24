Guerra en Oriente Próximo, en directo: última hora y noticias sobre Gaza e Israel

El Ejército israelí ataca supuestas estructuras militares de Hizbulá en el sur del Líbano

El Ejército israelí dijo este miércoles haber atacado supuestas estructuras militares pertenecientes al grupo armado chií Hizbulá en el sur del Líbano, según un comunicado oficial publicado en sus canales.

"Hace poco, las tropas atacaron varias bases de lanzamiento (de misiles) de la organización terrorista Hizbulá en diversas zonas del sur del Líbano", recoge la nota militar.

El comunicado agrega que el Ejército habría desmantelado, además, "estructuras militares" desde las cuales militantes de Hizbulá "habían operado recientemente". El mensaje castrense no hace mención a posibles heridos o víctimas mortales causados por sus ataques.