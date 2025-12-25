Guerra de Ucrania, en directo: última hora y noticias sobre el conflicto con Rusia

El Kremlin, a la espera de que Putin dé su opinión sobre el plan de paz de 20 puntos

El Kremlin aseguró este jueves que está a la espera de que el presidente ruso, Vladímir Putin, emita su valoración sobre el plan de paz de 20 puntos modificado por Ucrania y sus aliados europeos.

"Dependiendo de qué decisión tome el jefe del Estado, continuaremos nuestra comunicación con los americanos", dijo Dmitri Peskov, portavoz presidencial, en su rueda de prensa telefónica diaria.