Investigación
Un hombre apuñala a tres mujeres con un cuchillo en el metro de París
Se desconoce, de momento, el alcance de las lesiones de las mujeres y las motivaciones de este ataque
EFE
París
Un hombre hirió este viernes a tres mujeres con un cuchillo en la línea 3 del metro de París y se dio a la fuga, informaron los medios franceses.
Se desconoce, de momento, el alcance de las lesiones de las mujeres y las motivaciones de este ataque.
El operador del metro de París, la RATP, informó en sus redes sociales que el tráfico en la línea 3, que atraviesa la ciudad de este a oeste, funciona "con perturbaciones" debido a "un incidente" no detallado.
El periódico 'Le Parisien' precisó que las agresiones sucedieron entre las 16.15 y 16.45, hora local (15.15 y 15.45 GMT) en las estaciones de Arts-et-Métiers, République y Opéra.
- La cota de nieve en Castellón se sitúa por debajo de los 500 metros
- Nuevo día de nieve en Castellón con termómetros bajo cero
- Alerta amarilla por nevadas en Castellón en el día de Navidad
- Blanca Navidad en Castellón: Morella amanece cubierta de nieve
- El aeropuerto de Castellón oferta 10.600 plazas para Navidad: destinos y chollos
- La despedida de un comercio emblemático de Castelló con más de 40 años de vida: 'Hemos visto a los hijos y los nietos de clientes venir a comprarnos
- Fernando Roig cierra el año 2025 para el Villarreal con un emotivo brindis
- Vila-real se ilumina con futuro: Cuatro empresas compiten por renovar 3.354 luminarias led por casi 2 millones de euros