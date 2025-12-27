El presunto agresor de 3 mujeres en el metro de París tenía orden de expulsión de Francia

El Gobierno francés explicó que el presunto agresor de tres mujeres en el metro de París este viernes ya había sido condenado por "robo agravado y agresión sexual" y era objeto de una orden de abandonar el territorio francés desde mediados de 2025.

"De nacionalidad maliense y en situación irregular en el territorio nacional, este individuo —ya conocido por destrucción de bienes bajo la influencia de estupefacientes— fue encarcelado en enero de 2024 por robo agravado y agresión sexual tras haber sido condenado penalmente", señaló el Ministerio del Interior en un comunicado.

La Policía francesa detuvo el viernes a este hombre sospechoso de haber herido, de carácter leve, a tres mujeres con un cuchillo en un convoy de la línea 3 del metro de París, en las estaciones de Arts-et-Métiers, République y Opéra, en un suceso en el que la pista privilegiada no es la terrorista y sí la de orden psiquiátrico.

El arresto del sospechoso se produjo unas pocas horas después de los hechos en su domicilio, en Sarcelles, al norte de la capital francesa.

Tras haber cumplido su pena entre enero de 2024 y julio 2025, el hombre, de 25 años, tenía una orden de salida obligatoria del territorio francés y fue ingresado en un centro de internamiento administrativo.

Sin embargo, la medida de expulsión -detalló Interior- no pudo concretarse en el plazo de 90 días que prevé la ley "por no haberse obtenido un salvoconducto consular ante la ausencia de un documento de identidad válido".

Por ello, el sospechoso había sido puesto en libertad con "arresto domiciliario" y desde entonces era objeto de una orden de búsqueda y captura.

En un comunicado remitido a EFE, la Fiscalía de París explicó que el hombre fue identificado "gracias a las imágenes de videovigilancia" y a la posterior "activación de la geolocalización de su teléfono móvil".

De acuerdo con el diario 'Le Figaro', las tres mujeres resultaron heridas de carácter leve, aunque sufrieron un fuerte "shock" emocional.