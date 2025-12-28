Guerra en Oriente Próximo, en directo: última hora y noticias sobre Gaza e Israel

El presidente de Irán considera que el país hace frente a una "guerra total" por parte de EEUU, Israel y Europa

El presidente iraní, Masud Pezeshkian, ha considerado este sábado que el Irán hace frente a una "guerra total" por parte de Estados Unidos, Israel y Europa, más de seis meses después de los ataques israelíes y estadounidenses contra el país centroasiático y tras el restablecimiento de las sanciones de la ONU contra Teherán por parte de países europeos.

"En mi opinión, estamos en una guerra total con Estados Unidos, Israel y Europa. Quieren doblegar a nuestro país", ha declarado Pezeshkian en una entrevista realizada en el Palacio Presidencial, en Teherán, y publicada en la página web del líder supremo de Irán, el ayatolá Alí Jamenei.