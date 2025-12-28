Accidente aéreo
Una persona muerta y otra herida grave tras el choque en el aire de dos helicópteros en Nueva Jersey
Las autoridades precisaron que en cada aeronave viajaba únicamente el piloto
EFE
Una persona murió y otra resultó gravemente herida este domingo tras la colisión en el aire de dos helicópteros en las inmediaciones del aeropuerto municipal de Hammonton, en el estado de Nueva Jersey, según informaron los medios locales.
El accidente ocurrió poco después de las 11.00 hora local. Según la Administración Federal de Aviación (FAA, por sus siglas en inglés), se trató de una colisión en pleno vuelo entre un helicóptero Enstrom F-28A y un Enstrom 280C.
a
Las autoridades precisaron que en cada aeronave viajaba únicamente el piloto. Uno de ellos falleció en el lugar del siniestro, mientras que el otro fue trasladado a un hospital cercano.
Este es el segundo accidente aéreo de este tipo, entre dos aeronaves tripuladas, que sucede en EE.UU. este año.
El 29 de enero, un reactor regional Bombardier CRJ700 de American Eagle (vuelo 5342) chocó con un helicóptero militar Black Hawk cerca del aeropuerto Reagan National en Washington, con 67 muertos entre los 64 ocupantes del avión y los 3 del helicóptero.
- Cortan la N-340 en Castellón por inundación total de la vía
- Accidente viral en un párking de Vinaròs en Nochebuena: 'Madre mía la que está liando, se está cargando el túnel
- La lluvia no da tregua a Castellón: Aemet prevé un 100% de probabilidades, pero ¿hasta cuándo?
- Benicàssim fija un criterio único de altura de las villas para zanjar las polémicas por las vistas al mar
- Aviso amarillo para el domingo en Castellón por lluvias y tormentas
- Todos los horarios de la Nochevieja en Castelló
- ¿Quieres ser abonado del CD Castellón? Esta es la única manera
- Ya hay fecha: Burriana estrenará el primer centro de interpretación citrícola de la Comunitat Valenciana