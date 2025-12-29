Guerra en Oriente Próximo, en directo: última hora y noticias sobre Gaza e Israel

El líder de los hutíes avisa a Israel que cualquier despliegue en Somalilandia será un "objetivo militar"

El líder de la insurgencia hutí de Yemen, Abdulmalik al Huti, ha avisado este domingo a Israel que si aprovecha su decisión de reconocer la independencia de Somalilandia para desplegar sus tropas en el estado separatista somalí (que se encuentra a menos de 500 kilómetros de los guerrilleros yemeníes, enemigos declarados), cualquier posición militar será considerada como un "objetivo" legítimo.

La decisión anunciada el viernes por el primer ministro, Benjamin Netanyahu, ha sido interpretada por expertos israelíes del Instituto de Estudios de Seguridad Nacional como un intento encubierto de acercar sus posiciones militares a objetivos hutíes.