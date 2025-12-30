Detenido en Países Bajos un hombre sirio acusado de planear un atentado en Europa durante las Navidades

La Policía de Países Bajos ha anunciado que detuvo a mediados de mes a un hombre de origen sirio presuntamente vinculado al grupo yihadista Estado Islámico que planeaba llevar a cabo un atentado terrorista en algún país de Europa durante las Navidades.

El hombre de 29 años, que permanece en prisión provisional, fue arrestado por las fuerzas de seguridad el pasado 18 de diciembre en su domicilio en la localidad de Flesinga, en la provincia de Zelanda, según ha informado el Ministerio Público en un breve comunicado.

El Servicio General de Inteligencia y Seguridad (AIVD) neerlandés estima que realizó una serie de declaraciones en redes sociales sobre la posibilidad de perpetrar un atentado en algún país de Europa y que fue detenido el mismo día de las publicaciones.

Las autoridades han incautado dispositivos de almacenamiento de datos en su domicilio, si bien no han dado detalles sobre el país que iba a ser objeto del ataque. La investigación del caso está a cargo de la Unidad Nacional de Investigación e Intervención de la Policía.