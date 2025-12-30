Terrorismo
Detenido en Países Bajos un hombre sirio acusado de planear un atentado en Europa durante las Navidades
El hombre de 29 años, que permanece en prisión provisional, fue arrestado por las fuerzas de seguridad el pasado 18 de diciembre en su domicilio en la localidad de Flesinga, en la provincia de Zelanda
EP
La Policía de Países Bajos ha anunciado que detuvo a mediados de mes a un hombre de origen sirio presuntamente vinculado al grupo yihadista Estado Islámico que planeaba llevar a cabo un atentado terrorista en algún país de Europa durante las Navidades.
El hombre de 29 años, que permanece en prisión provisional, fue arrestado por las fuerzas de seguridad el pasado 18 de diciembre en su domicilio en la localidad de Flesinga, en la provincia de Zelanda, según ha informado el Ministerio Público en un breve comunicado.
El Servicio General de Inteligencia y Seguridad (AIVD) neerlandés estima que realizó una serie de declaraciones en redes sociales sobre la posibilidad de perpetrar un atentado en algún país de Europa y que fue detenido el mismo día de las publicaciones.
Las autoridades han incautado dispositivos de almacenamiento de datos en su domicilio, si bien no han dado detalles sobre el país que iba a ser objeto del ataque. La investigación del caso está a cargo de la Unidad Nacional de Investigación e Intervención de la Policía.
- Precaución en el Baix Maestrat: vertirán agua por el aliviadero de la presa de Ulldecona
- El 'top-10' de los municipios de Castellón con más demanda para comprar una vivienda
- Arde una empresa de muebles de la Vall d’Uixó y el fuego obliga a desalojar el centro de diálisis contiguo
- Las bromas del Día de los Inocentes en Castellón: del nuevo campo de tiro en la Muntanyeta de Betxí a las campanadas de Carla Nebot y Raúl Puchol en À Punt
- Todos en el barrio dicen que quedan aquí': un emblemático negocio de Castelló cumple 35 años
- Persecución en Castellón: Un ladrón huye de la policía tras cometer 31 robos en vehículos y en una vivienda
- De Castelló a Hollywood: Profesor en su propio gimnasio con casi 85 años y amigo de Schwarzenegger y David Hasselhoff
- Una peluquería difunde el vídeo de un robo de 2.000 euros para dar con el culpable