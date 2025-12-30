Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Guerra en Oriente Próximo, en directo: última hora y noticias sobre Gaza e Israel

Hamás confirma la muerte del 'número dos' de sus milicias en la Franja

Actores en una representación navideña sobre las ruinas de un edificio en Ciudad de Gaza.

Actores en una representación navideña sobre las ruinas de un edificio en Ciudad de Gaza. / AP

O. González / R. Gargoi / S.Vázquez

Israel declara el estado de guerra tras un fuerte ataque múltiple desde Gaza. Según la Autoridad Palestina, los ataques aéreos israelíes han matado ya a 508 personas, entre ellas cerca de un centenar de niños, y han causado 2.800 heridos. En el lado israelí, son más de 700 las víctimas mortales y 2.300 los heridos del ataque sin precedentes de Hamás. También hay al menos 130 personas tomadas como rehenes por los grupos palestinos.

