Cinco muertos en un ataque de EEUU contra dos supuestas narcolanchas

El Ejército de EEUU ha anunciado la destrucción de dos nuevas narcolanchas en un ataque que ha dejado cinco personas muertas y que supone el segundo de este tipo en apenas dos días en el marco de su campaña para combatir el narcotráfico en aguas cercanas a Colombia y Venezuela y presionar a su vez al Gobierno del presidente venezolano, Nicolás Maduro.

El ataque se llevó a cabo este miércoles 31 de diciembre, según informó el Comando Sur estadounidense en un mensaje en X en el que no se especifica la zona geográfica en la que se produjo el bombardeo.

El mensaje se limita a decir que el ataque se llevó a cabo "contra dos embarcaciones operadas por organizaciones terroristas designadas" y que la inteligencia estadounidense "confirmó que las embarcaciones transitaban por rutas conocidas del narcotráfico y participaban en actividades de narcotráfico". "Un total de cinco narcoterroristas murieron durante estas acciones: tres en la primera embarcación y dos en la segunda", concluye el texto, que va acompañado, como es habitual, de imágenes en vídeo de los bombardeos. El metraje, de apenas 21 segundos de duración, muestra el bombardeo sobre ambas lanchas.

El anuncio llega apenas horas después de que el Comando Sur, que encabeza la llamada operación Lanza del Sur, divulgara que había destruido el 30 de diciembre otras tres lanchas y matado al menos a dos de sus ocupantes.

Al igual que en la operación acometida el 31 de diciembre, las Fuerzas Armadas estadounidenses no explicaron si el ataque se produjo en el sur del Caribe o en el Pacífico oriental, los dos escenarios donde Washington ha destruido ya de manera sumaria casi 40 supuestas narcolanchas y matado a cerca de 110 personas desde el pasado septiembre.

Presión sobre Venezuela

Desde el verano el Pentágono mantiene un despliegue militar inédito en décadas en el Caribe sur mientras Washington viene advirtiendo que su objetivo es que Maduro y sus lugartenientes, a los que acusa de liderar un narcoestado, abandonen el poder.

Al tiempo, el Gobierno del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha comenzado a argumentar en semanas recientes que el chavismo ha robado las instalaciones y activos de empresas petrolíferas estadounidenses en Venezuela y ha anunciado que confiscará petroleros que transporten crudo venezolano, algo que ya ha hecho en dos ocasiones.

A todo esto se une el ataque, anunciado de manera enigmática por Trump esta semana, sobre un muelle en el litoral venezolano supuestamente empleado por la banda criminal Tren de Aragua y que supondría el primer bombardeo contra un objetivo en territorio venezolano por parte de Washington.