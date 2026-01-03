España llama a la "desescalada y a la moderación" y al respeto del derecho internacional en Venezuela

El Gobierno de España llama a la "desescalada y a la moderación" en Venezuela, después de que Estados Unidos haya bombardeado el país esta madrugada y el presidente Donald Trump haya asegurado que han "capturado" y llevado fuera de Venezuela al presidente de facto, Nicolás Maduro.

El Ministerio de Exteriores está "siguiendo de cerca la situación en Venezuela", de manera "coordinada" con los socios de la Unión Europea y los países de la región.

"España hace un llamamiento a la desescalada y a la moderación, y a actuar siempre con respeto al Derecho Internacional y a los principios de la Carta de Naciones Unidas", asegura el Ministerio en un comunicado. En este sentido, el Gobierno de Pedro Sánchez asegura que está dispuesto "a prestar sus buenos oficios para lograr una solución pacífica y negociada a la actual crisis".

España recuerda que no el Gobierno no ha reconocido los resultados de las elecciones del 28 de julio de 2024 y "siempre ha apoyado las iniciativas para alcanzar una solución democrática para Venezuela". También subraya que ha acogido a decenas de miles de venezolanos que han tenido que abandonar su país por motivos políticos. Entre otros, al que la oposición considera "presidente legítimo", Edmundo González.

Españoles en Venezuela

En Venezuela viven 141.689 españoles, según el Padrón de Españoles Residentes en el Extranjero (PERE). En este sentido, el departamento dirigido por el ministro José Manuel Albares asegura que está "en permanente contacto" con la Embajada y el Consulado en Caracas y que la unidad de emergencia consular está pendiente "de la situación de la colonia española en el país".

El personal de la Embajada y Consulado de España en Caracas, así como sus familias, se encuentran todos bien, según el Ministerio.

HABRÁ AMPLIACIÓN