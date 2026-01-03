En Directo
Guerra de Ucrania, en directo: última hora y noticias sobre el conflicto con Rusia
El gobernador de la provincia de Zaporiyia ha denunciado "uno de los ataques con drones más masivos" desde el inicio de la ofensiva rusa de 2022
El presidente ruso Vladímir Putin ordenó a sus tropas invadir la vecina Ucrania el 24 de febrero de 2022. Desde entonces, la guerra sigue anclada en el este de Europa. Sigue al minuto las últimas noticias del avance militar de Rusia y de la respuesta de Kiev. Estados Unidos impulsa vías para alcanzar el fin de la guerra. La tregua está más cerca.
El Gobierno de Zelenski
El presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, ha anunciado este viernes que ha propuesto que el primer vice primer ministro del país, Mijailo Fedorov, encabece el Ministerio de Defensa, reemplazando así a Denis Shmigal, al que mantendrá en su equipo, según ha prometido. Zelenski ha valorado que Fedorov --que tiene que recibir el visto bueno del Parlamento ucraniano-- "está profundamente involucrado en los temas relacionados con drones y trabaja con gran eficacia en la digitalización de los servicios y procesos públicos", alegando que las Fuerzas Armadas, los fabricantes de armas y los socios ucranianos deben "implementar cambios en el sector de defensa que sean beneficiosos".
Rusia se desvincula del ataque contra Járkov
El Gobierno de Rusia se ha desvinculado este viernes del bombardeo contra la ciudad ucraniana de Járkov, que ha dejado alrededor de una treintena de heridos, y ha achacado lo ocurrido a la detonación de munición ucraniana almacenada en un edificio. El Ministerio de Defensa ruso ha asegurado que "las Fuerzas Armadas rusas no planearon ni llevaron a cabo ataques con misiles ni ataques aéreos dentro de los límites de la ciudad de Járkov", alegando que las acusaciones desde Kiev "buscan distraer a la comunidad internacional del brutal ataque terrorista" perpetrado en la víspera en Jorli (Jersón), que se saldó con cerca de una treintena de muertos.
Las preocupaciones de la ONU
Naciones Unidas ha expresado este viernes su "alarma" por el ataque ejecutado el jueves por el Ejército de Ucrania contra una localidad de la provincia de Jersón ocupada por las tropas rusas, después de que Rusia denunciara la muerte de al menos 27 personas en el bombardeo, que alcanzó un hotel y una cafetería en la ciudad de Jorli, a orillas del mar Negro. "Estamos alarmados por los informes de un ataque en Año Nuevo en Jorli, en la provincia de Jersón, que causó víctimas civiles, incluidos niños, lo que plantea interrogantes sobre el cumplimiento del Derecho Internacional Humanitario", ha dicho el Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos en su cuenta en la red social X.
Zelenski informa de ataque ruso con misiles sobre edificios en Járkov y con víctimas
El presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, afirmó este viernes que un ataque ruso con misiles sobre edificios residenciales de la ciudad oriental de Járkov han causado un número indeterminado de víctimas. "Un horrible ataque ruso sobre Járkov", escribió Zelenski al aludir al bombardeo en Telegram, donde explicó que "dos misiles fueron disparados" para impactar en edificios residenciales y causar "un número de víctimas aún desconocido".
Zelenski elige como jefe de su gabinete al actual responsable de la inteligencia militar
El presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, dijo este viernes que eligió como nuevo jefe de su gabinete a Kiril Budanov, actual responsable de la Dirección Principal de Inteligencia del Ministerio de Defensa de Ucrania (GUR). "Me reuní con Kiril Budanov y le ofrecí el cargo de jefe de la Oficina de la Presidencia de Ucrania", reveló Zelenski en un mensaje publicado en Telegram, después de que en noviembre anunciara la dimisión del que había ocupado la dirección del gabinete del jefe de Estado, Andrí Yermak, investigado por las autoridades de lucha contra la corrupción.
Ucrania no descarta un ataque ruso de 'falsa bandera' en respuesta a la ofensiva contra la residencia de Putin
Los servicios de Inteligencia de Ucrania no descartan la posibilidad de que en las próximas fechas, coincidiendo con la Navidad que se celebra en Rusia el 7 de enero, Moscú lance un ataque de 'falsa bandera' en respuesta a la supuesta ofensiva contra la residencia oficial del presidente ruso, Vladímir Putin, hace unos días. El Servicio de Inteligencia Exterior de Ucrania sostiene que tras ese supuesto ataque contra la residencia el mandatario ruso en Nóvgorod, el Kremlin está preparando a la audiencia rusa y extranjera para "una mayor escalada" y apuntan a la víspera o durante la Navidad, según el calendario juliano, del 7 de enero.
Rusia asegura haber frustrado un ataque de 66 drones ucranianos, siete de los cuales iban dirigidos a Moscú
Las defensas antiaéreas rusas derribaron la pasada madrugada 66 drones ucranianos, de los cuales, siete se dirigían a Moscú, según informó el Ministerio de Defensa ruso a través de Telegram. "Entre las 23:00 y las 07:00 (hora Moscú), los sistemas de defensa antiaérea activos destruyeron 64 drones ucranianos de ala fija", apuntó la nota ministerial. La mayoría de los drones fueron interceptados sobrevolando las regiones de Samara (veinte), Vorónezh (ocho) y Sarátov (ocho). Siete drones fueron derribados en la región de Moscú, cinco de los cuales se dirigían a la capital.
Ucrania denuncia "uno de los ataques con drones más masivos" sobre la región de Zaporiyia
El gobernador de la provincia de Zaporiyia, Ivan Fedorov, ha denunciado que ha sido escenario en las últimas horas de "uno de los ataques con drones más masivos" desde el inicio de esta fase de la guerra, en febrero de 2022, si bien ha destacado que no se han registrado víctimas, pero sí grandes daños en la capital homónima. "Durante las fiestas de Año Nuevo, el enemigo no cesó de atacar Zaporiyia y sus alrededores", ha alertado Fedorov, que ha cifrado en nuevo los drones que han logrado impactar en viviendas, locales comerciales, e infraestructuras, de la ciudad de Zaporiyia, según se lee en su cuenta de Telegram.
La Fuerza Aérea de Ucrania derriba 86 drones lanzados por Rusia en ataque nocturno
La Fuerza Aérea de Ucrania derribó 86 drones lanzados por Rusia contra territorio ucraniano en la noche del jueves a este viernes en un ataque nocturno en el que las fuerzas rusas utilizaron 116 de esos sistemas. Según informó en Telegram la Fuerza Aérea de Ucrania, los drones derribados fueron neutralizados en el norte, sur y este del territorio ucraniano, donde se registraron 27 impactos en 23 puntos del país invadido por Rusia. Las fuerzas rusas utilizaron drones modelo Shahed, de tecnología iraní, Gerbera y de otros tipos, precisó el mensaje de la Fuerza Aérea de Ucrania.
El Kremlin enviará a EEUU un análisis de los restos de los drones que atacaron una residencia de Putin, según su versión
Rusia transferirá a los Estados Unidos la información obtenida tras el peritaje de los drones que sostienen que atacaron la residencia del presidente ruso, Vladímir Putin, en la región de Nóvgorod el pasado fin de semana, según informó este jueves el Ministerio de Defensa ruso. "Estos materiales se transferirán a la parte estadounidense a través de los canales establecidos", comunicó Defensa rusa a través de Telegram. El órgano castrense defiende que realizó una inspección técnica del sistema de navegación de uno de los vehículos aéreos no tripulados ucranianos derribados sobre la región de Nóvgorod la noche del 29 de diciembre.
