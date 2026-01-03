Así es el USS Iwo Jima, el buque que traslada a Nicolás Maduro a Nueva York

El presidente de Venezuela Nicolás Maduro y su mujer, Cilia Flores, están siendo trasladados a Nueva York después de ser capturados por Estados Unidos en la madrugada de este sábado. El líder venezolano y su esposa se encuentran a bordo del USS Iwo Jima (LHD-7), un buque de guerra de la armada norteamericana diseñado para operar en misiones complejas.

La Casa Blanca ha confirmado que el traslado se realiza con altos niveles de seguridad y control, en un paso sin precedentes en la relación entre Washington y Caracas tras años de tensión política y legal.

Un "mini portaaviones" con capacidad militar global

El USS Iwo Jima es un buque de asalto anfibio multipropósito de la clase Wasp, concebido para ser una base naval móvil con enormes capacidades militares y logísticas. Entró en servicio en 2001 y desde entonces ha sido parte de operaciones en todo el mundo, desde el Caribe hasta el Mediterráneo y el océano Atlántico.

Con cerca de 257 metros de eslora y unas 40.000 toneladas de desplazamiento, este tipo de buque puede operar de forma similar a un "mini portaaviones": disponer de una cubierta de vuelo completa para helicópteros, aeronaves de despegue vertical (como los MV-22 Osprey o potencialmente aviones VTOL), y controlar operaciones aéreas, terrestres y marítimas integradas.

Plataforma de proyección de fuerza y seguridad

El diseño del Iwo Jima permite embarcar hasta unos 1.600-1.900 infantes de marina totalmente equipados, junto con vehículos anfibios, lanchas de desembarco y una gran variedad de equipos logísticos, lo que lo convierte en una plataforma autosuficiente para operaciones expedicionarias prolongadas.

Este buque no es un simple transporte: es el corazón de un grupo de asalto anfibio (ARG, en inglés), que integra fuerzas de superficie, aviación embarcada y Marines preparados para entrar en acción en distintos escenarios. Se usa tanto para proyectar poder militar como para misiones Humanitarias, de disuasión o de respuesta rápida ante crisis en distintas regiones del mundo.

Un traslado bajo máxima seguridad

La elección del USS Iwo Jima para trasladar a Maduro responde a varias razones estratégicas: su tamaño, autonomía de navegación, capacidades de defensa y entorno controlado, que permiten mantener al trasladado lejos de interferencias externas y bajo supervisión constante. Según fuentes oficiales, helicópteros han sido usados para embarcar a la pareja en el buque antes de iniciar el trayecto hacia Nueva York.

Además de su plataforma aérea, el buque incluye sistemas de comunicaciones avanzados, capacidad para reabastecerse en el mar, sensores de defensa y armamento de apoyo, lo que lo convierte en un entorno extremadamente seguro para la operación.

Contexto de una operación histórica

Este movimiento se produce en medio de una crisis sin precedentes entre Washington y Caracas, con acusaciones de narcoterrorismo y violentos enfrentamientos políticos. El traslado de un jefe de Estado en funciones o depuesto a través de un buque militar de otro país —y en particular de Estados Unidos— es un suceso excepcional en la historia reciente de las relaciones internacionales.

En Nueva York, Maduro enfrentará un proceso legal que puede marcar un antes y un después en la dinámica de confrontación entre los dos gobiernos, mientras las repercusiones políticas y diplomáticas de esta operación aún se desarrollan.