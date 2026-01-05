Albares califica de "peligroso precedente" la captura de Maduro en una acción "contra el derecho internacional" de EE UU

España se opone a la operación de captura de Nicolás Maduro perpetrada por Estados Unidos en Venezuela porque se va en contra del derecho internacional. Sin embargo, hablará con la vicepresidenta y ahora presidenta encargada del país, Delcy Rodríguez. Entre otras cosas, para pedir la liberación de los españoles detenidos en las cárceles venezolanas. Así lo ha dicho el ministro de Exteriores, José Manuel Albares, en una entrevista en Cadena Ser.

Ha sido la primera vez que se ha escuchado a un miembro del Gobierno hablar sobre el bombardeo y el asalto de las fuerzas especiales de Estados Unidos a Venezuela, y la posterior captura y exfiltración hacia Estados Unidos del presidente de facto, Nicolás Maduro, que va a ser juzgado en Nueva York por cargos de presunto "narcoterrorismo". Durante el fin de semana tras la incursión de la madrugada del sábado, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, sí ha emitido un comunicado expresando su "condena" de lo que considera una violación del derecho internacional por parte de la Administración de Donald Trump.

Fotografía que muestra al presidente de Venezuela, Nicolás Maduro (c), escoltado por agentes de la Administración para el Control de Drogas (DEA) este sábado, en Nueva York (Estados Unidos). EFE/ Rastreo de Redes. /SOLO USO EDITORIAL/ NO VENTAS/ SOLO DISPONIBLE PARA ILUSTRAR LA NOTICIA QUE ACOMPAÑA (CRÉDITO OBLIGATORIO) / Rastreo de Redes / EFE

Albares ha subrayado que, a juicio de España, se han pisoteado normas esenciales de convivencia entre Estados. “Hay unos principios, como es el principio de soberanía, de resolución pacífica de cualquier controversia entre estados que tienen que ser respetados. Y eso no se ha producido en este caso. Y, por lo tanto, nosotros lo hemos rechazado con claridad”, ha dicho. El ministro advierte contra "la ley de la selva" que suponen acciones como esta. La salida a la crisis venezolana solo puede venir “a través de un diálogo entre venezolanos”, “democrática” y “siempre pacífica”. “La utilización de los medios violentos y de la fuerza tiene que estar completamente descartada dentro de las relaciones internacionales. Esto sienta un precedente muy peligroso para el futuro”, ha advertido, y ha reivindicado un “orden mundial basado en reglas predecibles” que, según ha señalado, ha permitido “décadas de paz, de estabilidad, de prosperidad”.

En su respuesta a si Maduro está “capturado, detenido o secuestrado”, el ministro ha evitado una calificación tajante durante parte de la entrevista.

España hablará con Delcy Rodríguez

En su argumentación, el ministro ha situado el episodio en un marco más amplio: el temor a que se normalice la “ley del más fuerte” en las relaciones internacionales.

El ministro ha dejado claro que mantendrá contactos tanto con el Ejecutivo de Caracas como con la oposición. “Yo voy a hablar tanto con el gobierno de Venezuela como con la oposición, lo he venido haciendo y lo voy a seguir haciendo”, ha asegurado. Y ha concretado: “Nosotros nos disponemos desde luego a hablar con el Gobierno de Delcy Rodríguez, igual que seguiremos hablando con la oposición venezolana, para conseguir ese diálogo, ese acercamiento”.

España ha tomado la iniciativa diplomática para articular esa respuesta coordinada. ha dicho. Ha recordado que el Ejecutivo ha impulsado dos pronunciamientos: uno con varios países latinoamericanos (los de la CELAC, España, Brasil, Colombia, Chile y México, condenando la acción) y otro en el marco de la Unión Europea. Sobre este último, ha recalcado su papel en las gestiones con Bruselas desde la mañana del sábado. Ha destacado que el comunicado que sacaron 26 de 27 países de la Unión Europea tiene "sabor español" en sus dos primeros párrafos, en los que se pide el respeto del orden internacional.

"A mí me hubiera gustado un comunicado de la Unión Europea más duro. La posición de España era, desde luego, máxima”, ha afirmado. “Hay dos primeros párrafos muy claros y muy contundentes con respecto al derecho internacional, con respecto a los principios de la Carta de Naciones Unidas. Y lo que sí le puedo decir es que esos dos párrafos y el hecho de que encabecen el comunicado, claramente tiene un acento muy español”.