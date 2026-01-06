Guerra de Ucrania, en directo: última hora y noticias sobre el conflicto con Rusia

Un muerto y dos heridos en Bélgorod en un ataque ucraniano con drones

Una persona murió y otras dos resultaron heridas este domingo en la región rusa de Bélgorod en un ataque ucraniano con drones, según informaron las autoridades locales. "En la aldea Oktiabrski un dron FPV atacó un coche en el que viajaba una familia. El conductor falleció en el lugar de los hechos a causa de las heridas recibidas", escribió en Telegram el gobernador de Bélgorod, Viacheslav Gladkov. Agregó que "una mujer y un niño de 4 años recibieron múltiples lesiones por metralla" y fueron hospitalizados.

Rusia derribó en menos de doce horas 132 drones ucranianos, según el Ministerio de Defensa del país. La gran parte de los aparatos no tripulados (37) fue neutralizada en la región fronteriza de Briansk. Otros 26 drones fueron destruidos en Kursk, también en la frontera con Ucrania.