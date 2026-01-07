EEUU pretende controlar "indefinidamente" las exportaciones de petróleo en Venezuela

Estados Unidos pretende vender “indefinidamente” el petróleo de Venezuela que Washington ha estado sometiendo a embargo, según ha anunciado este miércoles el secretario de Energía, Chris Wright. Ese anuncio llega un día después de que el presidente, Donald Trump, asegurara en un mensaje en Truth Social que Caracas iba a entregar a Washington entre 30 y 50 millones barriles del petróleo sancionado.

“Se venderá a precio de mercado y ese dinero lo controlaré yo, como presidente de EEUU, para asegurar que se usa para beneficiar a la gente de Venezuela y de EEUU”, escribió también el presidente en su mensaje, donde anunció que ha dado instrucciones a Wright para ejecutar su plan de llevar el crudo a barcos petroleros y transportarlo a EEUU.

Confirmación de PDVSA

Aunque inicialmente no había habido confirmación desde Caracas, Petróleos de Venezuela SA (PDVSA) ha emitido este miércoles al mediodía un comunicado en redes sociales en el que ha admitido por primera vez que "actualmente cursa una negociación con Estados Unidos para la venta de volúmenes de petróleo".

La empresa ha dicho que esa operación se realiza "en el marco de las relaciones comerciales que existen entre ambos países" y ha asegurado que el proceso "se desarrolla bajo esquemas similares a los vigentes con empresas internacionales como Chevron y está basado en una transacción estrictamente comercial con criterios de legalidad, transparencia y beneficio para ambas partes".

Efecto inmediato y levantamiento de sanciones

Una hoja informativa que ha publicado el Departamento de Energía delinea las políticas para lo que se define como un “histórico acuerdo energético EEUU-Venezuela”. Ese documento asegura que Wright y su departamento ya están trabajando con las autoridades “interinas” venezolanas y la industria privada para ejecutar el acuerdo.

El Departamento, y luego la secretaria de prensa en la Casa Blanca, Karoline Leavitt, han anunciado también que la Administración Trump ya ha empezado a eliminar “selectivamente” sanciones para permitir el transporte y venta del crudo venezolano a mercados de todo el mundo.

Los ingresos de esas ventas, que comienzan según Washington “inmediatamente”, se guardarán en cuentas controladas por EEUU en “bancos globalmente reconocidos” y luego se distribuirán entre las poblaciones venezolana y estadounidense “a discreción” del gobierno de Trump.

En una conferencia de Goldman Sachs en Miami, mientras, Wright defendía este miércoles la política de Washington. “Necesitamos tener ese elemento de negociación y el control de esas ventas de petróleo para impulsar los cambios que, sencillamente, deben suceder en Venezuela” ha declarado el titular de Energía, que también ha explicado que EEUU importará equipo y servicios a Venezuela para incremental el flujo de petróleo en el propio país latinoamericano.

Reunión el viernes

“A largo plazo, crearemos las condiciones para que entren las grandes compañías estadounidenses que estaban allí, y quizá las que no estaban pero quieren estar. Los recursos son inmensos”, ha declarado Wright, haciendo eco del mensaje que ha lanzado desde la operación militar del sábado Trump.

El presidente este viernes tiene previsto mantener en la Casa Blanca una reunión con empresarios del sector. Están convocados directos de las tres mayores petroleras del país, Chevron, ConocoPhillips y Exxon Mobil y otros productores.

China y Rusia

En la conferencia en Florida Wright también ha explicado que EEUU va a recibir crudo que se guardaba tanto en petroleros flotantes como en instalaciones en tierra. Según analistas citados por ‘The Wall Street Journal’, muchos de esos barriles probablemente estaban destinados a China o Rusia pero se habían visto paralizados por el bloqueo impuesto por EEUU a buques petroleros sancionados.

Precisamente este miércoles EEUU ha anunciado que ha interceptado dos de esos petroleros, uno en el Atlántico Norte y otro en el Caribe. Según ha explicado en unas declaraciones a la prensa en el Congreso el secretario de Estado, Marco Rubio, los dirigentes de Venezuela han intentado que el contenido de uno de esos barcos (el interceptado en el Caribe) contabilice ya como parte del acuerdo de entrega de barriles de crudo del que ha hablado Trump.

Rubio

En esas declaraciones en Capitol Hill, en medio de dos sesiones informativas a los representantes y senadores sobre la operación del fin de semana en Venezuela, Rubio ha explicado también que el petróleo venezolano se va a vender "en el mercado y a precios de mercado, no al precio descontado que estaba sacando Venezuela" y ha insistido en que los beneficios irán "al pueblo venezolano, no a la corrupción, no al régimen".

Rubio ha tratado de sustentar la idea de que Washington tiene "tremendo control y capacidad de influencia sobre lo que las autoridades interinas hacen y son capaces de hacer", a la vez que ha asegurado que "obviamente habrá un proceso de transición".

El secretario de Estado, que está liderando el grupo al que Trump ha encomendado "dirigir" el país latinoamericano, ha explicado que habrá tres fases: una de "estabilización" , una segunda que ha dicho que llaman "recuperación" y una tercera de "transición". "Tendremos más detalles en los próximos días, pero sentimos que estamos avanzando de forma muy positiva", ha dicho.