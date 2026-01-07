Las grandes nevadas obligan a cancelar cientos de vuelos en Francia y Países Bajos tras paralizar París y Ámsterdam

La nieve y el hielo vuelven este miércoles a teñir París y gran parte del noroeste de Francia de blanco. Desde primera hora de la mañana, una tormenta de nieve ha caído sobre la capital francesa, obligando a sus ciudadanos a priorizar el teletrabajo a petición de la prefectura de la región de Ile-de-France. Países Bajos lleva asimismo varios días bajo intensas nevadas, con el aeropuerto internacional de Amsterdam colapsado y unos 800 vuelos anulados este miércoles, que se suman a los 400 de los días anteriores.

Las autoridades francesas se reunieron el martes por la tarde en un gabinete interministerial para ampliar el nivel 3 por "nieve y hielo" en 38 departamentos, incluida la capital gala. Además, recomendaron evitar desplazamientos innecesarios y fijaron el límite de velocidad a 70km/h para vehículos ligeros y para aquellos pesados de más de 3,5 toneladas que transporten mercancías o materiales peligrosos quedaba prohibida su circulación.

A pesar de las consignas, esta mañana la región de Ile-de-France se despertaba con importantes atascos de más de 950km. Como consecuencia, los autobuses públicos no ofrecerán servicio durante toda la jornada, al igual que algunas líneas de tren y metro que presentaron importantes incidencias.

Vuelos congelados

Los aeropuertos también se han visto afectados por la nevada. Desde medianoche, seis aeropuertos franceses, incluyendo el de Nantes, cerraron sus puertas. En el caso de los aeropuertos principales de París, como Orly y Charles de Gaulle, la actividad se ha visto reducida un 40%, obligando a cancelar decenas de vuelos.

Mientras una parte de la población se ha confinado en sus casas, otra ha aprovechado para disfrutar de esta inusual cantidad de nieve en París. Los más pequeños han jugado a lanzarse bolas de nieve en los patios de los colegios y en algunos parques que aún quedan abiertos, como la explanada de Los Inválidos, mientras que algunos adultos han intentado subir a Montmartre para descender las cuestas con esquís.

El Montmatre de París, teñido de blanco por la nieve. / Anne-Christine Poujoulat / AFP

Los alcaldes de los barrios han recordado a los vecinos sus obligaciones como propietarios de mantener sus aceras y puertas de sus hogares libres de hielo para evitar accidentes. Pasadas las 10 de la mañana, Météo-France registró 6cm de nieve en París y 3cm en ciudades de la región del Loira, como Blois o Trappes.

La alerta naranja por nieve y hielo se mantendrá hasta jueves, y se espera que los termómetros no superen los 3 grados en París hasta el domingo.

"Situación excepcional"

El presidente del consejo departamental del Norte, Christian Poiret, ha calificado la situación vivida este miércoles de "excepcional". Para ilustrarlo, ha indicado que su departamento ha utilizado 5.000 de las 7.000 toneladas de sal que usa al año, "lo que demuestra claramente que nos encontramos en una situación excepcional", explicó para el medio BFM-TV.

La empresa de distribución eléctrica Enedis anunció este miércoles que 1.800 hogares franceses siguen sin electricidad. En concreto, 1.200 hogares en Charente-Maritime, principalmente en la costa, y otros 600 hogares en la región de Países del Loira.

Colapso del eje aéreo neerlandés de Schiphol

La situación es caótica en Schiphol, el principal aeropuerto de Ámsterdam, que actúa como gran eje aéreo neerlandés. Desde el lunes está paralizado el tráfico aéreo y miles de pasajeros están literalmente 'acampados' en sus terminales, a la espera de que se les reubique en otros vuelos. Entre el lunes y el martes se suspendieron ya más de 400 servicios y este miércoles se añadieron las cancelaciones de otros 800 vuelos con destino u origen en Schiphol.

A los pasajeros varados se les están ofreciendo camas de campaña, desayuno y agua, pero reina la incertidumbre acerca de cuándo se recuperará la normalidad. Los pronósticos son de temperaturas aún más bajas a partir del viernes, con mínimas nocturnas de -7 grados a partir del domingo.

Al colapso del tráfico aéreo se suman las restricciones ferroviarias. En prácticamente todo el país rige la alerta naranja, con capas de nieve o hielo de 10 centímetros de grosor. A partir del mediodía de este miércoles se han restricciones aún más severas en el tráfico ferroviario, mientras que se pide a la población que evite en lo posible todo desplazamiento.