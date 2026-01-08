Guerra en Oriente Próximo, en directo: última hora y noticias sobre Gaza e Israel

El ejército israelí ordena 20 días de cárcel para un soldado que disparó indiscriminadamente en Gaza

El Ejército israelí ordenó que uno de sus soldados que fue filmado disparando en ráfaga e indiscriminadamente en Gaza cumpla 20 días de cárcel, informó el portavoz internacional de las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI), el teniente coronel Nadav Shoshani, en las últimas horas.

"El soldado documentado en el vídeo actuó en contra de los procedimientos al disparar de manera poco profesional e incumpliendo las órdenes", dijo Shoshani sobre estas imágenes, que se difundieron por internet recientemente y que generaron un gran rechazo en redes sociales como X contra las FDI.

Como resultado, el soldado fue sentenciado a 20 días de prisión.