El exabogado de Nick Reiner dice que su cliente es "no culpable de asesinato" tras retirarse del caso

Alan Jackson, el exabogado de Nick Reiner, afirmó este miércoles que su excliente "no era culpable" después de retirarse de su caso relacionado con las muertes a puñaladas del director de cine Rob Reiner y su esposa, la fotógrafa Michele Singer Reiner.

Jackson hizo tal afirmación en una rueda de prensa a la salida del tribunal de Los Ángeles, tras la comparecencia de Nick, este 7 de enero, tal como recoge 'People'.

"Nick Reiner no es culpable de asesinato", dijo Jackson. "Publiquen eso", ratificó

Jackson no dijo por qué se retiraba del caso, y solo añadió que se debía a "circunstancias fuera de su control y del de Nick".

Inicialmente, Nick debía comparecer ante el tribunal por cargos de asesinato relacionados con la muerte de sus padres, pero tras la retirada de la acusación, comparecerá el 23 de febrero. Nick estará representado por un defensor público. Aún no se ha declarado culpable.

Cabeza rapada y mono canela

Nick compareció durante la audiencia del miércoles, con la cabeza rapada y vestido con un mono color canela. Llamó la atención que ya no llevaba la bata antisuicidio con la que había comparecido ante el juez la primera vez.

Rob y Michele fueron encontrados muertos en su mansión familiar el domingo 14 de diciembre, como resultado de múltiples heridas por fuerza cortante, según la Oficina del Médico Forense del Condado de Los Ángeles.

Nick fue arrestado horas después y está acusado de dos cargos de asesinato en primer grado con una circunstancia especial de asesinatos múltiples, así como una acusación especial de que utilizó un arma "peligrosa y mortal", como un cuchillo.

Después de la audiencia del miércoles, el fiscal de distrito del condado de Los Ángeles, Nathan Hochman, también habló y expresó su confianza en que un jurado encontraría a Nick culpable de asesinato, aunque también señaló que el acusado tiene derecho a una representación legal adecuada.

Rob y Michele se conocieron mientras el primero dirigía 'Cuando Harry conoció a Sally', que se estrenó en 1989. Juntos tuvieron tres hijos: Jake, Romy y Nick.