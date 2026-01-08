Estados Unidos
Un tiroteo en una iglesia de Salt Lake City deja al menos dos muertos y seis heridos
Testigos en la zona que escucharon los disparos describieron la experiencia como 'bastante aterradora'
EFE
Al menos dos personas murieron y seis más resultaron heridas tras un tiroteo a las afueras de una iglesia en Salt Lake City, según reportes de medios locales.
Las autoridades reportaron que ocho personas recibieron impactos de bala cerca de las 19:30 hora local (02:30 GMT del jueves) mientras se realizaba un servicio funerario en la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días en la capital del estado de Utah.
Testigos en la zona que escucharon los disparos describieron la experiencia como 'bastante aterradora' y dijeron que se sintieron aliviados de que no ocurriera dentro de la iglesia, según reportó el canal de televisión local KUTV.
Tres personas se encuentran en estado crítico y otras tres víctimas se encuentran en condición desconocida, luego de que fueron trasladadas a hospitales de la zona, según el portavoz de la policía de Salt Lake City, Glen Mills, citado por el medio Deseret.
Hasta el momento el sospechoso permanece prófugo tras el tiroteo.
- Un horno de Castellón cierra para siempre tras un siglo de historia
- El Niño reparte 200.000 euros por décimo en una tienda de Benicàssim
- Un camión de combustible se estrella en la rotonda de entrada al polígono del Serrallo de Castelló
- Accidente de un camión en Castelló
- El día más frío en Castellón: el termómetro se desploma hasta los -10,4 grados
- Frío intenso en las aulas de dos colegios de Castelló: el motivo por el que se imparten las clases a 2 y 6 grados y la solución del Ayuntamiento
- La suerte sonríe a lo grande esta vez a Castellón: el primer premio del sorteo del Niño cae en cinco municipios
- Un pueblo de Castellón planta cara a los incumplimientos en la compraventa de cítricos que asfixian a sus agricultores