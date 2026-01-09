Aranceles, contratos públicos, materias primas... : las claves del acuerdo entre la UE y los países del Mercosur

La Unión Europea y los países del Mercosur oficializarán la próxima semana con una simbólica firma un acuerdo comercial que ha llevado más de 25 años negociar, y que supondrá una reducción significativa de los aranceles a las exportaciones, más acceso a los mercados, y facilitará las importaciones de materias primas, entre las protestas de los agricultores que temen el impacto para el sector.

La UE es el segundo socio comercial del Mercosur, solo superada por China, pero por delante de Estados Unidos. Pero sin un acuerdo de libre comercio, las empresas europeas no disfrutaban de un trato preferencial. Esto se traducía en más papeleo, normas más complejas y aranceles más altos a la hora de exportar a estos países. Solo en 2024, el intercambio entre ambos ascendió a 111.000 millones de euros. El tratado aspira a incrementar sustancialmente el flujo de bienes entre ambos bloques.

Además, en un contexto de competición geopolítica y económica sin precedentes, y tras las amenazas del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, la UE busca reforzar su capacidad de influencia en la región. También es una prioridad para el bloque diversificar sus relaciones comerciales. Aunque tiene acuerdos con buena parte de los países de América Latina, el acuerdo con el Mercosur supone la creación de la zona de libre comercio más grande del mundo.

Uno de los principales problemas a los que se enfrentaban hasta ahora las empresas europeas es los altos aranceles que el Mercosur impone sobre ciertos productos. El acuerdo permitirá eliminar el 91% de esas barreras arancelarias y reducirlas significativamente en otros casos. La Comisión Europea calcula que las empresas ahorrarán 4.000 millones de euros al año.

La industria farmacéutica, la química, la textil, la de las bebidas espirituosas o la automovilística, principales exportadoras a los países del Mercosur, serán las que más se beneficien. En el caso de los coches, se enfrentan actualmente a un gravamen del 35% que verán desaparecer progresivamente en los próximos 15 años. En un contexto en el que la competencia se ha intensificado notablemente, esto supone un balón de oxígeno para la industria.

Las barreras no arancelarias también han lastrado el comercio entre ambos bloques. Por eso, buena parte de las medidas tiene que ver con eliminar esos obstáculos. El acuerdo pretende simplificar los procedimientos aduaneros y aumentar la transparencia y la armonización de las normas.

Bruselas considera que este tipo de medidas pueden ser particularmente beneficiosas para las pequeñas y medianas empresas. La Comisión asegura que actualmente más de 30.000 PYMES europeas exportan ya a los países del Mercosur.

La rebaja de los aranceles también beneficiará a los productos agrícolas. La Comisión apunta al vino, el chocolate, el aceite de oliva o el queso como los principales productos que se beneficiarán del acuerdo. Pero la apertura del mercado también funciona en la otra dirección. Esto es lo que preocupa a los agricultores y ganaderos europeos.

Bruselas alega que el acceso al mercado europeo en este sector para los exportadores del Mercosur será "muy limitado". Además, en el caso de productos sensibles como la carne de corral, de vacuno o el azúcar, las cuotas de importaciones se irán introduciendo de manera progresiva.

Bruselas dice que el volumen global de importaciones de carne de vacuno desde el Mercosur con aranceles reducidos será de apenas un 1,6% de la producción europea y la UE seguirá siendo un exportador neto en este sector. En lo referente a la carne de ave, representará el 1,4% del consumo total de la UE; un 1,2% en el caso del azúcar y algo más, un 10% en lo que respecta a la miel.

La Unión Europea tiene la particularidad de producir una gran variedad de productos únicos, de gran calidad, sometidos a normas muy específicas. Es lo que conocemos como indicaciones geográficas y se refiere a productos como el Prosciutto di Parma, el Prosecco, el whisky irlandés, el queso Roquefort o el Parmigiano Reggiano.

El acuerdo reconocerá 344 indicaciones geográficas europeas, prohibiendo las imitaciones. Esto permitirá a los productores imponer precios más altos y a los consumidores saber que la autenticidad está garantizada. O como lo expresó el ministro de agricultura italiano, Francesco Lollobrigida, esta semana: "Ya no tendremos al 'Parmesao' compitiendo con el queso parmesano".

Otra de las claves del acuerdo con los países del Mercosur es que facilitará procesos de contratación pública más transparentes, en los que podrán participar las empresas europeas. Además, la UE ha logrado como parte del trato la eliminación de las restricciones a las exportaciones y rebajas o incluso eliminación de los aranceles sobre materias primas clave. Esto era una prioridad para el bloque que trata de diversificar en este ámbito para reducir sus dependencias.

Aunque no forman parte del acuerdo como tal, la Comisión ha hecho una serie de propuestas en los doce meses que han pasado desde que se cerró el acuerdo hasta su aprobación. La mayoría aspiraba a calmar los ánimos del sector agrícola, pero sobre todo a convencer a los gobiernos europeos de votar a favor del texto.

Entre otras cosas, Bruselas propuso, y los gobiernos europeos y la Eurocámara aprobaron, un mecanismo de vigilancia de los mercados para hacer frente a un potencial incremento de las importaciones o una caída de los precios de los productos procedentes de los países del Mercosur, que ponga en riesgo el sector en Europa. El texto fija el incremento de las importaciones o la caída de los precios que daría lugar a una investigación en un 8%.

Además, el acuerdo permitió ampliar la lista de productos considerados como "sensibles", que incluye el pollo, la ternera, los huevos, el azúcar o los cítricos. En caso de alarma, el Ejecutivo deberá tomar medidas que podrían llegar a la suspensión de las ventajas comerciales que introduce el acuerdo de manera temporal.

Por otro lado, la Comisión, que insiste en que las mismas normas que se aplican a los productos que se fabrican en la UE son las que deben respetar los que se importan, extremará la vigilancia. En particular, Bruselas se ha comprometido a incrementar los controles y rebajar, por ejemplo, los máximos residuos de ciertos pesticidas, prohibiendo la entrada de productos que los superen.

El acuerdo con los países del Mercosur tiene dos patas. Una de ellas es puramente comercial. Esta está centrada en la liberalización de las relaciones económicas y comerciales de ambos bloques. La segunda busca reforzar la cooperación política, creando una plataforma que permita intensificar el diálogo en áreas donde los países de ambas regiones comparten intereses, como la lucha contra el cambio climático, la digitalización o la gestión de crisis.

Este viernes, los gobiernos europeos han respaldado formalmente el acuerdo. Ha sido un voto muy ajustado, con Francia, Polonia, Irlanda, Hungría o Austria en contra, mientras que Bélgica se ha abstenido. Para ser aprobado, el texto necesitaba contar con el apoyo de al menos 15 países del bloque que representen un 65% de la población.

La próxima semana, la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, y el presidente del Consejo Europeo, Antonio Costa, viajarán a Paraguay para firmarlo. Pero el proceso de ratificación deberá continuar todavía. Mientras que el pilar económico y comercial solo requiere la ratificación por parte del Parlamento Europeo, el acuerdo político necesitará también el visto bueno de los distintos gobiernos europeos. Las disposiciones comerciales podrán aplicarse una vez la Eurocámara respalde el texto, a la espera de que concluya el proceso.