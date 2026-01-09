Guerra de Ucrania, en directo: última hora y noticias sobre el conflicto con Rusia

En Directo
El presidente ruso Vladímir Putin ordenó a sus tropas invadir la vecina Ucrania el 24 de febrero de 2022. Desde entonces, la guerra sigue anclada en el este de Europa. Sigue al minuto las últimas noticias del avance militar de Rusia y de la respuesta de Kiev. Estados Unidos impulsa vías para alcanzar el fin de la guerra. La tregua está más cerca.
Rusia sube la presión sobre Guliaipole en Zaporiyia, mientras Ucrania resiste en el frente
La ciudad ucraniana de Guliaipole, un nudo logístico en el sur de la región de Zaporiyia, se ha convertido en el epicentro de los combates, junto con Pokrovsk y Kúpiansk -en las regiones de Donetsk y Járkov, respectivamente-, mientras las fuerzas de Kiev siguen luchando para frenar los avances graduales de un enemigo numéricamente superior. Pese a las nevadas y las temperaturas bajo cero, las fuerzas rusas mantienen una alta presión a lo largo del frente. El parte matinal del Estado Mayor ucraniano de este jueves informaba de 275 combates en las últimas 24 horas, en los que Moscú recurre en gran medida a asaltos de infantería apoyados por drones y aviación. Tras haber penetrado los rusos en Guliaipole a finales del año pasado, la ciudad es ahora, según el Ejército ucraniano, una 'zona gris' en la que ningún bando tiene un control firme y en la que ambos ejércitos luchan por edificios y distritos individuales.
Zelenski pide a sus socios responder a los ataques rusos contra infraestructura energética
El presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, instó a sus socios a responder a los ataques rusos contra la infraestructura energética ucraniana, que dejaron anoche sin suministro a las regiones de Dnipropetrovsk y Zaporiyia. "Es importante que nuestros socios en el mundo reaccionen ante esta burla de Rusia hacia la población. No tienen ningún sentido estos ataques a la energía y la infraestructura, que dejan a la población sin electricidad y calefacción en pleno invierno. Se trata de una guerra de Rusia contra nuestro pueblo, contra la vida en Ucrania, un intento de destruir Ucrania", afirmó. Añadió que "las conversaciones diplomáticas no pueden ser un motivo para frenar el suministro de sistemas de defensa aérea y equipos que ayudan a proteger vidas".
Mueren tres personas en un ataque ruso contra una cafetería en el centro de la ciudad ucraniana de Jersón
Al menos tres personas han muerto y otras dos han resultado heridas en un ataque llevado a cabo por el Ejército de Rusia contra una cafetería ubicada en el centro de la ciudad ucraniana de Jersón, en el sur del país. El gobernador de la provincia, Alexander Prokudin, ha informado en un primer momento de que dos personas habían fallecido y otras tres habían sido hospitalizadas, pero posteriormente una de estas últimas ha sucumbido a las heridas. De hecho, la Fiscalía de Jersón ha comunicado que ya ha iniciado una investigación por el ataque "del Ejército ruso con fuego de artillería contra una cafetería", que ha tenido lugar alrededor de las 12.20 horas (hora local). "Los fiscales e investigadores continúan documentando crímenes de guerra cometidos por personal militar ruso", reza un comunicado publicado en su página web.
Rusia anuncia la toma de otra localidad en Dnipropetrovsk en el marco de su invasión de Ucrania
Las autoridades de Rusia han asegurado este jueves haber obtenido nuevos avances en el marco de la invasión de Ucrania, desatada en febrero de 2022 por orden del presidente ruso, Vladimir Putin, en este caso con la toma de otra localidad situada en la provincia de Dnipropetrovsk.
"Unidades del grupo militar Este han liberado la localidad de Bratskoye, en Dnipropetrovsk, como resultado de operaciones activas", ha dicho el Ministerio de Defensa ruso en un breve comunicado publicado en su cuenta en Telegram, sin que las autoridades ucranianas se hayan pronunciado por ahora sobre estas afirmaciones desde Moscú.
Ucrania acusa a Rusia de lanzar cerca de cien drones contra el país en su última oleada de ataques nocturnos
Las autoridades de Ucrania han acusado este jueves a Rusia de lanzar cerca de cien drones contra el país en su última oleada de ataques nocturnos en el marco de la invasión desatada en febrero de 2022 por orden del presidente ruso, Vladimir Putin, sin que por ahora haya informaciones sobre víctimas.
La Fuerza Aérea ucraniana ha indicado en un comunicado en sus redes sociales que las tropas rusas han lanzado un total de 97 drones, antes de agregar que 70 de ellos han sido interceptados. Sin embargo, ha apuntado que 27 aparatos han impactado en trece ubicaciones, sin más detalles al respecto.
Kiev aplaude que EEUU haya interceptado un petrolero de bandera rusa en el Atlántico
El ministro de Asuntos Exteriores de Ucrania, Andrí Sibiga, celebró este miércoles que EE.UU. haya interceptado un petrolero con bandera de Rusia en el océano Atlántico al tratarse de "acciones" sin "miedo", algo, según él, relevante en el proceso para frenar la guerra de agresión contra su país.
"La detención de un barco con bandera rusa en el Atlántico Norte subraya el decidido liderazgo del presidente de Estados Unidos, Donald Trump. Acogemos con satisfacción este enfoque para tratar a Rusia: actos, no temer", señaló el jefe de la diplomacia ucraniana en su cuenta de X.
Según Sibiga, ese enfoque "también es relevante en el proceso de paz para traer más cerca una paz duradera" en el conflicto ruso-ucraniano.
Zelenski espera que la guerra en Ucrania termine durante este semestre
El presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, expresó este miércoles en Nicosia su esperanza de que la guerra en su país, provocada por la invasión rusa de 2022, pueda terminar este semestre, durante la actual presidencia chipriota de la Unión Europea (UE).
"Al comenzar Chipre su presidencia (europea), las negociaciones de paz han alcanzado un nuevo nivel de intensidad. Trabajamos de manera muy, muy activa: Ucrania, nuestros socios europeos y, por supuesto, EE. UU. y todos los miembros de nuestra coalición de voluntades. Y es posible —y lo esperamos sinceramente— que esta guerra pueda terminar durante su presidencia", dijo el mandatario.
Ucrania denuncia ataques contra dos puertos de Odesa con un muerto y varios heridos
El Gobierno ucraniano anunció este miércoles que se han producido dos ataques rusos contra sendos puertos en la región sureña de Odesa, en la costa del mar Negro, en los que ha muerto una persona y al menos cinco han resultado heridas.
"Rusia ha golpeado otra vez dos puertos en la región de Odesa. Por desgracia, una persona ha muerto", informó el vice primer ministro, Oleksí Kuleba en Telegram, y agregó que han sufrido daños instalaciones portuarias, edificios administrativos y depósitos de crudo.
Kuleba añadió que hay cinco heridos que están recibiendo asistencia médica.
Ucrania y EEUU siguen negociando en París
Los equipos ucraniano y estadounidenses continuaron sus negociaciones este miércoles sobre un posible acuerdo para poner fin a la guerra de Ucrania, al día siguiente de la cumbre de la Coalición de Voluntarios en París, que se saldó con un compromiso sobre garantías de seguridad por parte de Europa y EE. UU. que ha sido recibido por los ucranianos con un cauteloso optimismo.
Aunque la treintena de miembros de la coalición han acordado sobre el papel aportar contribuciones a una fuerza multinacional en Ucrania y otras garantías de seguridad una vez haya un alto el fuego creíble, en la práctica los detalles exactos siguen siendo desconocidos.
En particular, Ucrania aún no sabe si los garantes estarían dispuestos a enfrentarse directamente con las fuerzas rusas si Moscú reanudara los ataques tras un hipotético acuerdo de paz.
"He formulado precisamente esta pregunta a todos nuestros socios. Y aún no he recibido una respuesta clara e inequívoca", dijo Zelenski a periodistas ucranianos el miércoles de camino a Chipre.
En paralelo, en París su equipo negociador continuaba las conversaciones con asesores de Francia, Reino Unido, Alemania, Italia, Polonia y Turquía, así como de la OTAN, la Comisión Europea y del Consejo Europeo, y con los emisarios de la Casa Blanca, Steve Witkoff y Jared Kushner.
El Gobierno defiende un eventual envío de tropas de paz a Ucrania: "¿Cómo no lo vamos a hacer, si es Europa?"
El Gobierno va introduciendo en el relato público la posibilidad de enviar tropas españolas a una eventual misión de paz en Ucrania si se alcanza un alto el fuego y se firma un plan de paz con Rusia, algo que de momento no ha ocurrido y se ve lejano, explican.
"España siempre ha tenido un papel muy importante en todas las misiones de paz. Siempre. Hemos enviado tropas de paz a todas las latitudes", ha dicho ministra portavoz, Elma Saiz, en la rueda de prensa tras el Consejo de Ministros de este miércoles, el primero del año. "¿Cómo no lo vamos a hacer a Ucrania si estamos hablando de Europa?”.
El ministro de Exteriores, José Manuel Albares, ha advertido por su parte de que se trata solo de una posibilidad futura. "En estos momentos no hay ningún plan de paz como tal. Todavía ni siquiera hay un alto el fuego. Lo que hay es un esbozo de ideas que ayer se trataron en París para un posible plan de paz", ha dicho el jefe de la diplomacia, en referencia a la reunión de la coalición de voluntarios de ayer en la capital francesa.
